“SONO STUFO DELLA VITA, TUTTI MI ODIANO E IO ODIO TUTTI” - LA FOLLIA DI DAVID KOZAK, AUTORE DELLA STRAGE DI PRAGA: “VOGLIO LASCIARE QUANTO PIU’ DOLORE POSSIBILE” - L'OSSESSIONE PER I BABY KILLER, I PROBLEMI PSICHIATRICI, POSSEDEVA DIVERSE PISTOLE E FUCILI E CITAVA GLI ASSALTI NEL TATARSTAN E BRYANSK: "HANNO FATTO TROPPI POCHI MORTI" - PRIMA DEL MASSACRO HA UCCISO IL PADRE A CASA, DOVE PARE ABBIA ANCHE PIAZZATO UN ORDIGNO ARTIGIANALE MAI ESPLOSO…

Estratto dell’articolo di Letizia Tortello per “la Stampa”

STRAGE DI PRAGA - DAVID KOZAK

Ne possedeva diverse, di quelle armi da fuoco. Ma ieri mattina, nel folle piano architettato prima per ammazzare il padre e poi per fare strage nella sua Università, ha scelto la più letale. La più popolare nella storia degli omicidi di massa, i massacri a cui l'America ci ha tristemente abituato: ha preso un fucile semiautomatico AR-15, legalmente disponibile in Repubblica Ceca per i possessori di licenza. David Kozak voleva vendicarsi di non si sa cosa, vedere morire gente di fronte a lui, l'odio totale lo aveva obnubilato.

STRAGE DI PRAGA - STUDENTI IN FUGA PER SFUGGIRE A DAVID KOZAK

Era uno studente 24enne di Storia alla facoltà di Lettere dell'Univerzita Karlova di Praga. Era originario dell'Ovest. Era un ragazzo con problemi psichici, secondo quanto riferisce la polizia. Gli agenti hanno cominciato a cercarlo già intorno alle 12,40 di ieri, poco dopo essere stati avvertiti del ritrovamento di un cadavere nel villaggio di Hostoun, a 21 chilometri a Ovest dalla capitale. L'uomo ucciso era il padre di David: probabilmente il ragazzo l'ha ammazzato in casa, dove sembra che abbia anche piazzato un ordigno artigianale mai esploso.

STRAGE DI PRAGA - UNA DELLE AULE PRESE DI MIRA DA DAVID KOZAK

[…] Ispirato dai massacri avvenuti di recente all'estero, in particolare da quello del 7 dicembre a Bryansk, nel Sud della Russia, quando una ragazza di 14 anni, Alina Afanaskina, ha ucciso un compagno di classe prima di puntare la pistola contro se stessa e farsi fuori. «Ne ha ammazzati troppo pochi, io farò il resto», aveva scritto il killer su Telegram dieci giorni fa. Allievo di facciata molto promettente, e impegnato.

[…] Forse condivideva la furia di altri "mass shooter" che hanno fatto strage tra i banchi di scuola […] Di certo, David aveva in mente il massacro di maggio 2021 a Kazan, nel Tatarstan, Ovest della Russia, dove un ragazzo, Ilnaz Galyaiev, aveva fatto esplodere la sua scuola con una bomba e successivamente aveva sparato, provocando almeno nove morti.

STRAGE DI PRAGA - DAVID KOZAK

Ma in questa impresa assassina, il ceco ha quasi raddoppiato le vittime: 14, e 24 feriti di cui 10 gravi. Aveva selezionato l'arma migliore, David. […] un'arma semiautomatica, come nei film d'azione, che può sparare un colpo solo o anche a raffica, senza dover essere ricaricata. Dalle ricostruzioni sembra che fosse un AR-15 (ArmaLite AR-15) con mirino, fucile statunitense […] David non aveva un passato criminale. «Odio tutti», aveva scritto. Ha scelto le sue vittime a caso, prima di premere il grilletto, falciando vite di coetanei che, nella sua probabile grave paranoia, pensava lo odiassero, come aveva manifestato su Telegram. Di loro non sapeva neanche il nome.

ULTIMO MESSAGGIO DI DAVID KOZAK AUTORE DELLA STRAGE DI PRAGA

STRAGE DI PRAGA - I MOVIMENTI DI DAVID KOZAK STRAGE DI PRAGA - STUDENTI SUL CORNICIONE PER SFUGGIRE A DAVID KOZAK