1. “SONO STUPIDI E DISGUSTOSI” – ROSSANO RUBICONDI NON FA IN TEMPO A DIRE DI NUOVO ADDIO A IVANA TRUMP CHE SI LANCIA IN UN VIOLENTO ATTACCO AI FIGLI DELL’EX MOGLIE CECA DI DONALD

DAGONEWS

Rossano Rubicondi, 47 anni, non perde tempo e, dopo l’addio a Ivana Trump, passa subito attacco: nel mirino sono finiti i figli dell’ex modella, Donald Jr ed Eric che ha definito essere umani “disgustosi” e “stupidi” la cui unica preoccupazione è il denaro. Dal fuoco di fila si salva solo Ivanka sulla quale Rossano non si è espresso.

Parlando a Page Six, Rossano ha affermato di avere rispetto per Ivana, ma di non essere mai stato un fan della sua famiglia. «Sono stati scortesi con me - ha raccontato – Li ho sentiti parlare di me in termini che non mi sono piaciuti. Non mi interessa chi è tuo padre o tua madre, non mi parli così.

Nessuno ha toccato un dollaro o un centesimo dalla loro famiglia, ma la loro preoccupazione era esclusivamente economica. Non hanno un cuore. Sono spazzatura».

Gran parte della sua furia era diretta a Donald Trump Jr, che ha definio un "idiota" e un "coglione". «Non sono nessuno. Sono disgustosi. Stiamo parlando di ragazzini stupidi, tranne Ivanka. Sono feccia. Prima di dire qualcosa su di me, si devono lavare la bocca con il sapone. Sono disonore per l'essere umano».

Ivana ha sposato Rossano nel 2008 durante una cerimonia da 3 milioni di dollari a Mar-a-Lago. Secondo Ivana, la distanza è stata il fattore decisivo per la loro rottura: «La relazione ha fatto il suo corso. Rossano trascorre molto tempo in Italia e deve lavorare mentre io trascorro molto tempo a New York, Miami e Saint-Tropez. Le relazioni a distanza in realtà non funzionano. Ci siamo divertiti e siamo amici. La separazione è stata amichevole».

Rossano è stato il quarto marito di Ivana dopo Alfred Winklmayr, Donald Trump, con cui ha avuto tre figli, e Riccardo Mazzucchelli.