carabinieri piacenza e pusher

Da “Radio Capital”

INTERVISTA DI ERNESTO MANFRÈ

Francesca, chi è il responsabile dei Festini in Caserma?

Il responsabile è il maresciallo Orlando, della caserma di via Caccialupo. Quella caserma era un puttanaio, almeno quattro volte abbiamo fatto feste con sesso e droga.

Il Comandante Orlando le chiedeva di lavorare per lui?

Di lavorare per lui e se non lavoravo per lui faceva in modo di incularmi, di mandarmi in Brasile.

Ti faceva vendere droga?

No, questo non me lo ha mai proposto.

MARESCIALLO MARCO ORLANDO

Ti hanno mai picchiato?

Un po’ di botte le ho prese, ma erano aggressioni sessuali, sono i maniaci del sesso, perchè loro sono maiali era sesso a go-go, droga a go-go.

Lei è sieropositiva?

Io sono sieropositiva, ma uso sempre il preservativo.

Ti hanno mai chiesto di farlo senza protezione?

Certo, loro volevano fare tutto senza protezione ero io che frenavo. Le altre lo facevano senza, ma io no. Loro facevano sesso violento, sesso animale.

Ma le chiedevano anche sesso passivo, senza protezione?

Certo, sono tutti gay perché succhiano cazzi. Scopa fica, scopa culo, succhia cazzo, vuol dire che sono gay, però io ho usato sempre il mio guanto con loro, perché lo sapevo che questa bomba esplodeva, io sono andata in caserma 3 o 4 volte.

giuseppe montella

La Polizia sapeva di quanto accadeva in caserma?

Sapeva che uno di loro veniva a casa mia e una volta sono andata a sporgere denuncia. Sono fatti che sono successi da tanto tempo a Piacenza, non solo con la caserma dei Carabinieri, ma anche la Questura. Adesso si sono calmati ma anche loro ne hanno combinate di tutti i colori.

Cosa devo fare? Mi devo ammazzare, mi suicido? E’ ora che mi sfogo e tiro fuori la lingua, è arrivato il momento.

