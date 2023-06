“SONO VICINA A MOLLARE TUTTO E GODERMI I SOLDI IN UNA FOTTUTA TENUTA” – LA CANTANTE LIZZO HA SBROCCATO SU TWITTER DOPO L’ENNESIMA RAFFICA DI COMMENTI AL VETRIOLO SUL SUO CORPO – LA PALADINA DELLA "BODY POSITIVITY", CHE HA FATTO DELL’ESIBIZIONE DEL SUO FISICO UN MARCHIO DI FABBRICA E SUI SOCIAL SI FA CHIAMARE "LIZZO BE EATING" (LIZZO MANGIA), SI INCAZZA: “SONO STANCA DI VEDERE IL MIO NOME ASSOCIATO A QUALCHE MERDATA…”

Lizzo sta pensando di abbandonare la musica dopo l’ennesima raffica di commenti sui social in cui viene bullizzata per il suo aspetto fisico.

L'artista, vincitrice di Grammy, è diventata un simbolo del body positivity e a 35 anni ha sbroccato su Twitter dopo che l’ennesimo troll l’ha presa di mira: «Ho appena effettuato l’accesso all’app e questa è la merda che sono costretta a leggere tutti i giorni». In allegato al commento era ripubblicato il post di un hater: «Come fa Lizzo a muoversi così tanto sul palco visto quanto è grassa? Ma cosa sta mangiando?».

Poi la cantante ha continuato: «C’è gente che mi accusa di mangiare nei fast food. Non lo faccio da anni, sono stanca di spiegarmi tutto il tempo e voglio solo entrare in questa app senza vedere il mio nome associato a qualche stronzata. Questo è il mio corpo anche quando mangio bene. Parlate di merda. Non sapete niente. Mi sto incazzando.

L'amore sicuramente non supera l'odio sui social media... tutto perché sono grassa? Questo è pazzesco. Odio questo posto. Non sapete quanto sono vicino a rinunciare a tutto, smettere e godermi i soldi e il mio uomo in una fottuta tenuta».

