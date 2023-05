“SONO VIVA SOLO PERCHÉ MIO MARITO MI CREDEVA MORTA” – PARLA TEFTA MALAJ, LA DONNA SOPRAVVISSUTA ALLA FURIA DEL MARITO, TAULANT, CHE A FOGGIA HA UCCISO LA FIGLIA DOPO AVER AMMAZZATO PER GELOSIA IL VICINO DI CASA: “IO MI SENTO UN PO’ MEGLIO MA MIA FIGLIA NON C’È PIÙ. MI VOLEVA DIFENDERE E LUI L’HA COLPITA PER LE COSE CHE LEI HA DETTO” – “TAULANT MI HA COLPITO SUL SENO E SULLA PANCIA. LE LITI IN PASSATO? URLAVA E MINACCIAVA, MA NON L’HO MAI DENUNCIATO. LA STORIA CON MASSIMO? ERAVAMO SOLO AMICI”

Estratto dell’articolo di Grazia Longo per “La Stampa”

TEFTA MALAJ CON I FIGLI GESSICA E LEONARDO

[…] È una donna irriconoscibile Tefta Malaj, sopravvissuta per miracolo alla furia omicida del marito Taulant. È ricoverata al Policlinico di Foggia in una stanza con altre due donne. Lei sta nel letto di mezzo. Non ha nessuno accanto. […]

La voce di Tefta è flebile, poco più di un sussurro. […] Fatica, ed è evidente che, al di là della sofferenza fisica, ad affliggerla è un peso sul cuore che le divora l'anima. «La mia Gessica non c'è più. Io mi sento un po' meglio ma la mia Gessica non c'è più. Lui me l'ha portata via».

Il ricordo di quella maledetta notte tra sabato e domenica è nitido. È come se lo avesse ancora davanti agli occhi. «Gessica mi voleva difendere. Si è messa davanti a me e così mio marito l'ha colpita per le cose che lei ha detto». Perché? Che cosa ha detto Gessica quella notte? «Difendeva me. Mio marito mi insultava con parolacce e lei diceva che le sue accuse erano false».

TAULANT MALAJ CON IL FIGLIO

A questo punto una domanda sorge spontanea […] per quanto qualsiasi risposta non tolga nulla alla gravità di quello che ha fatto Taulant Malaj, 45 anni, fornaio dall'aspetto mite che si è trasformato in uno spietato assassino. È con un po' di imbarazzo, quindi, che chiediamo: scusi, ma è vero che lei aveva una relazione con il suo vicino di casa Massimo De Santis? La risposta non si fa attendere: «No, non è vero. Eravamo solo amici».

la scena del crimine di torremaggiore (foggia)

Non insistiamo oltre. Tefta avrà modo di spiegare agli inquirenti che la interrogheranno nei prossimi giorni. […] «Per fortuna non ha colpito Leonardo - sibila la donna -. Per fortuna almeno Leonardo è vivo. Lo vorrei tanto vedere, ma ancora non me lo hanno portato qui in ospedale».

massimo de santis

Il bambino, 5 anni, è sfuggito alle coltellate perché, terrorizzato, si è nascosto dietro al divano. […] Durante il primo interrogatorio […] Taulant ha riferito di essersi accorto che il figlio era accucciato dietro il divano, di averlo preso in braccio e poi essere uscito dall'appartamento. Ma nel video inviato al suo amico di Imola, oltre a far vedere il cadavere della figlia e quello apparente della moglie, urlava come un pazzo: «Dov'è il bambino, dov'è il bambino? Ammazzo tutti». Segno evidente che in quella circostanza alternava momenti di lucidità ad altri di annebbiamento totale.

E ora Tefta racconta: «Sono viva solo perché mio marito mi credeva morta. Ero a terra in mezzo al sangue e lui pensava fossi morta. Quando è uscito di casa io ho telefonato subito al 118».

[…] «Mi ha colpito sul seno e sulla pancia», dice ancora la donna. Ci vorrà del tempo, ma queste ferite guariranno. Molto più difficile, se non impossibile, sarà gestire il vuoto lasciato dalla scomparsa di Gessica. Nulla, in passato, era accaduto in modo tale da far presagire un epilogo tanto drammatico.

TAULANT MALAJ AL MARE CON LA MOGLIE TEFTA E I FIGLI GESSICA E LEONARDO

Anche se le liti, soprattutto negli ultimi tempi, si erano fatte più frequenti e più accese. «In passato urlava e minacciava - ricorda Tefta -. Ma io non l'ho mai denunciato». Se lo avesse fatto sarebbe cambiato qualcosa? […] Taulant non aveva mai dato in escandescenze. Lo descrivono tutti come «un uomo tranquillo, tutto casa e bottega. Dalle 23 alle 7 lavorava al forno e poi si dedicava alla famiglia». Ma la gelosia lo aveva accecato. […] Sembrava una lite come tante altre. E invece si è trasformata in un inferno. «La mia Gessica è morta ingiustamente», sussurra Tefta. Ed è chiaro che questa convinzione la tormenterà in eterno.

massimo de santis il video girato da taulant malaj dopo aver ucciso la figlia 5 il video girato da taulant malaj dopo aver ucciso la figlia 2 gessica malaj taulant malaj con la moglie tefta e la figlia gessica il video girato da taulant malaj dopo aver ucciso la figlia 4 il video girato da taulant malaj dopo aver ucciso la figlia 3 TAULANT MALAJ