“SONO LA ZIA CHE TUTTI I NIPOTI VORREBBERO AVERE…” - ANGELA GRITTI, REGINA EROTICA DI ASIAGO, TORNA ALLA CARICA CON UN PORNO DOPO 8 ANNI DI ASSENZA DAI SET: “MOLTI RAGAZZI MI CORTEGGIANO E VORREBBERO VENIRE A LETTO CON ME. I GIOVANOTTI PREFERISCONO NOI DONNE MATURE RISPETTO ALLE COETANEE, PENSO PER L’ESPERIENZA SESSUALE CHE ABBIAMO, SIAMO UNA NAVE SCUOLA E SAPPIAMO COME..."

La mitologica pornostar Angela Gritti negli ultimi anni non ha bazzicato i set hard, ma i suoi numerosi fan l’hanno potuta ammirare solo nelle varie tappe del suo sexy tour nei lap dance, club privè e night club della penisola con il suo spettacolo hard. In questi giorni I suoi adoratori, tramite la sua pagina ufficiale di facebook, hanno scoperto che la Gritti è tornata in pompa magna: ha pubblicato la cover del suo nuovo film scritto e diretto da Andy Casanova dal titolo “A letto con zia”, con i pornoattori Manuel Ics e Lelegarbo nel ruolo dei nipotini.

Angela Gritti, attrice hard dal 2005, è originaria di Asiago in provincia di Vicenza, dove prima di diventare attrice porno era insegnante di sci. Oggi, tra uno spettacolo hard ed un set porno, nel tempo libero aiuta il marito nel negozio di articoli idraulici in paese.

La Gritti dichiara: “La maggior parte dei ragazzi giovani mi corteggiano e vorrebbero venire a letto con me; ho notato in 14 anni di onorata carriera che i giovanotti preferiscono noi donne mature rispetto alle coetanee, penso per l’esperienza sessuale che abbiamo, siamo una nave scuola d’altronde per loro e sappiamo come farli godere al meglio! A letto mi piacciono tutte le posizioni, non ho una posizione del kamasutra preferita ma tra il sesso anale ed il sesso orale non ho dubbi: sesso orale tutta la vita, saper far un pompino fatto bene dovrebbe essere l’arte che ogni donna dovrebbe saper fare al proprio uomo”.

