9 nov 2021 08:54

“SPADAFORA NON POTREBBE FARE COMING OUT ANCHE SU QUANTE PERSONE HA PIAZZATO IN RAI?" - “STRISCIA LA NOTIZIA” IMPALLINA L’EX MINISTRO DELLO SPORT, MOSTRA I VIDEO CON IL SUO AMICO ALBERTO MATANO E SI FA LA DOMANDA DELLE DOMANDE. COME MAI FABIO FAZIO SULLA RAI NON GLI HA CHIESTO NIENTE? - VIDEO: IL SERVIZIO DI PINUCCIO