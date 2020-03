“SPERIAMO DI AVERE RETI ALL'ALTEZZA: CHIAMATE VOCALI E VIDEO WHATSAPP SONO RADDOPPIATI” - MARK ZUCKERBERG LANCIA L’ALLARME SULL’INTASAMENTO DELLE RETI A CAUSA DELL'ABUSO DI COMUNICAZIONI DA QUANDO E' INIZIATO IL LOCKDOWN: “DOBBIAMO DAVVERO ASSICURARCI DI AVERE UN’INFRASTRUTTURA AL DI SOPRA DI QUESTA SITUAZIONE PER POTER CONTINUARE A FORNIRE IL LIVELLO DI SERVIZIO DI CUI LE PERSONE HANNO BISOGNO…”

MARK ZUCKERBERG

Da www.ansa.it

"Le chiamate vocali e video su WhatsApp sono raddoppiati, ben oltre il tradizionale picco annuale dell'app che è Capodanno. Al momento la situazione non è fuori controllo ma dobbiamo davvero assicurarci di avere un’infrastruttura al di sopra di questa situazione per poter continuare a fornire il livello di servizio di cui le persone hanno bisogno un momento come questo”: lo ha detto Mark Zuckerberg in un conference call di qualche giorno fa a proposito del sovraccarico dei servizi dopo l’epidemia da coronavirus.

whatsapp

“In termini di statistiche - ha aggiunto Zuckerberg - stiamo riscontrando livelli di utilizzo molto elevati in tutti i paesi che sono stati colpiti. Non solo di WhatsApp anche di Facebook Messenger. Il picco normale per noi è Capodanno, giorno in cui praticamente tutti vogliono mandare messaggi e fare un selfie da inviare alla loro famiglia ovunque si trovino. E siamo oltre quel picco di Capodanno”.