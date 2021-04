28 apr 2021 19:10

“LA SPORCA DECINA CHE OGGI FA I TITOLI DI TESTA È IL FONDO DEL BARILE” - ADRIANO SOFRI COMMENTA L’ARRESTO DEI BRIGATISTI ITALIANI IN FRANCIA: “"A GIORGIO PIETROSTEFANI LA FRANCIA HA DATO OSPITALITÀ E ANCHE UN FEGATO DI RICAMBIO,SALVANDOGLI LA VITA CON UN TRAPIANTO IN UN'ETÀ CHE IN ITALIA NON LO AVREBBE CONSENTITO. LA SUA CONDIZIONE SANITARIA È CRONICAMENTE ARRISCHIATA, E…” - “NEI DECENNI TRASCORSI DOPO IL RIFUGIO IN FRANCIA, NON UNO, SE NON SBAGLIO, NON UNO DEI CONDANNATI HA COMMESSO UN SOLO REATO” (MA PRIMA?)