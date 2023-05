“SPORCHI BASTARDI, USCITE DAGLI UFFICI. PERCHÉ LASCIATE CHE QUESTI DRONI ARRIVANO A MOSCA?” – EVGENY PRIGOZHIN, CAPO DEI MERCENARI DELLA WAGNER, TORNA A SCAGLIARSI CONTRO IL MINISTERO DELLA DIFESA DOPO IL NUOVO ATTACCO CON I DRONI A MOSCA – SECONDO IL CREMLINO, SONO STATI COINVOLTI 8 VELIVOLI UCRAINI, DI CUI 5 SONO ANDATI DISTRUTTI. IL SINDACO DELLA CAPITALE RUSSA: “CI SONO DUE FERITI LIEVI” – KIEV: “SIAMO LIETI PER GLI ATTACCHI SU MOSCA, MA NON C’ENTRIAMO NULLA”. ASPETTIAMO CHE ARRIVINO GLI AMERICANI A SMENTIRLI...

EVGENY PRIGOZHIN

PRIGOZHIN AI VERTICI MILITARI, 'NON FATE NIENTE CONTRO I DRONI'

(ANSA) - Il capo della compagnia militare privata Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha lanciato un nuovo durissimo attacco al ministero della Difesa russo, accusandolo di non avere garantito la protezione di Mosca contro gli attacchi con i droni come quelli avvenuti stamane.

"In questo campo siamo anni indietro ai nostri avversari, forse decenni, ma non facciamo assolutamente nulla per colmare questo svantaggio", ha affermato Prigozhin su uno dei suoi canali Telegram.

"Cosa fate riguardo a questo, sporchi bastardi?", chiede poi il capo della Wagner rivolgendosi ai vertici militari. "Uscite dagli uffici dove siete stati messi per difendere questo Paese. Siete il ministero della Difesa e non avete fatto niente. Perché lasciate che questi droni arrivano a Mosca?".

MOSCA, '8 DRONI UCRAINI CONTRO LA CAPITALE, 5 DISTRUTTI'

(ANSA) - Il ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina di avere lanciato stamane "un attacco terrorista" con otto droni contro la regione di Mosca. Cinque sono stati distrutti dai sistemi di difesa Pantsir, mentre gli altri tre sono stati danneggiati e hanno deviato dalla traiettoria che dovevano seguire Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

MOSCA,DA KIEV ATTACCO TERRORISTICO,TUTTI I DRONI ABBATTUTI

(ANSA) - Il ministero della Difesa russo accusa "il regime di Kiev" di aver "lanciato un attacco terroristico con i droni contro obiettivi nella città di Mosca". "Tre di essi sono stati stati disattivati da sistemi di guerra elettronici, hanno perso il controllo e hanno deviato dagli obiettivi previsti. Altri cinque droni sono stati abbattuti dal sistema missilistico terra-aria Pantsir-S nella regione di Mosca", afferma il ministero.

SINDACO DI MOSCA, DUE FERITI LIEVI NELL'ATTACCO ALLA CAPITALE

(ANSA) - "Due persone hanno cercato assistenza medica. Nessuno ha avuto bisogno di ricovero, l'assistenza necessaria è stata fornita sul posto": così il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha chiarito su Telegram che non ci sono feriti gravi a causa di un attacco di droni sulla capitale. Due case sono state colpite, provocando "lievi danni a diversi edifici". I residenti sono stati evacuati, ha detto, ma "finora nessuno è rimasto gravemente ferito".

KIEV, LIETI PER ATTACCHI SU MOSCA MA NON C'ENTRIAMO NULLA ++

(ANSA) - "Ovviamente siamo lieti di guardare e prevedere un aumento del numero di attacchi. Ma ovviamente non abbiamo nulla a che fare direttamente con questo". Coì il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak al canale YouTube 'Breakfast Show', ripreso dal Guardian, nega la responsabilità di Kiev dietro l'attacco con droni a Mosca.

