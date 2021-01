LO “SQUALO” NON HA IL PELO, MA IL VIZIO SÌ! – CON TRUMP FUORI DAI GIOCHI, RUPERT MURDOCH DENUNCIA LA CENSURA NEI GIORNALI CHE “CERCA DI DI SOFFOCARE IL DIBATTITO”: “QUESTA CONFORMITÀ RIGIDAMENTE IMPOSTA, AIUTATA E SOSTENUTA DAI COSIDDETTI SOCIAL MEDIA, È UNA CAMICIA DI FORZA” – E INFATTI 24 ORE DOPO IL “NEW YYORK POST” PUBBLICA UN ARTICOLO DEL SENATORE CONSERVATORE JOSH HAWLEY, TRA I FAUTORI DEL RIBALTAMENTO DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI DEL 2020…

Secondo Rupert Murdoch le testate giornalistiche stanno affrontando una diffusa "censura" che cerca di "impedire agli individui e alle società di realizzare il loro potenziale". Il fondatore di Fox News lo ha detto nel suo discorso di accettazione del premio alla carriera della Fondazione Australia Day, come riporta il New York Times. Murdoch nel video ha parlato del "conformismo rigidamente imposto, aiutato e sostenuto dai cosiddetti social media" come una "camicia di forza sulla sensibilità".

"Per noi dei media", dice Murdoch nel video, "c'è una vera sfida da affrontare: un'ondata di censura che cerca di mettere a tacere la conversazione, di soffocare il dibattito, di impedire infine agli individui e alle società di realizzare il loro potenziale. Questa conformità rigidamente imposta, aiutata e sostenuta dai cosiddetti social media, è una camicia di forza sulla sensibilità. Troppe persone hanno combattuto troppo duramente in troppi posti per la libertà di parola per essere soppresse da questa terribile ortodossia".

Un giorno dopo la pubblicazione del video sul sito web del giornale australiano Herald Sun, di proprietà di Murdoch, il New York Post, un altro tabloid di proprietà di Murdoch, ha pubblicato un articolo del senatore conservatore Josh Hawley, tra i fautori del ribaltamento dei risultati delle elezioni presidenziali del 2020, visto da alcuni come l'incoraggiatore della folla che ha attaccato il Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio. Nel suo saggio, Hawley, come Murdoch, allo stesso modo si è lamentato della cosiddetta "cultura della cancellazione" e di essere costretto a "sostenere le idee giuste" e "conformarsi".

