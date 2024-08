“LO STAFF HA CAMBIATO IL MENÙ AGGIUNGENDO BAMBINI” – GLI UCRAINI SI DIVERTONO A FARE LE RECENSIONI SU TRIPADVISOR AI RISTORANTI DELLA REGIONE DI KURSK, IN RUSSIA, CHE I SOLDATI DI KIEV SONO RIUSCITI AD OCCUPARE CON UN’OFFENSIVA LAMPO – “NEI LOCALI ORA CI ANDIAMO E NON SI MANGIA NEANCHE TANTO MALE…”

Ukrainians are giving restaurants reviews in Kursk. ? pic.twitter.com/Ntj2Dhqx6A — ?????? ?????? (@CanadianKobzar) August 12, 2024

Estratto da www.lastampa.it

Una provocazione, che arriva dopo l’offensiva ucraina nella regione di Kursk. […] Stanno […] facendo il giro del web le recensioni di alcuni utenti ucraini che danno i voti su Tripadvisor ai ristoranti di Kursk, dopo l’incursione che ha portato alla conquista di territori russi proprio in quella regione.

GLI UCRAINI RECENSISCONO I RISTORANTI DI KURSK IN RUSSIA

Le recensioni sono firmate […] da ucraini che fanno effettivamente una recensione, ma con commenti che hanno un sapore diverso da quelli che normalmente girano per dare indicazioni[…]. Il sottotesto, in questo caso, è una presa di potere. «Nei locali ora ci andiamo e non si mangia neanche tanto male, scrivono».

zelensky putin GLI UCRAINI RECENSISCONO I RISTORANTI DI KURSK IN RUSSIA bomba termobarica sganciata dai russi a kursk AVANZATA DELLE TRUPPE UCRAINE IN RUSSIA - AGOSTO 2024 GLI UCRAINI RECENSISCONO I RISTORANTI DI KURSK IN RUSSIA. GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK

volodymyr zelensky e vladimir putin 1