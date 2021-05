“STAI ZITTA O TI AMMAZZO, SONO EGIZIANO E NON HO SENTIMENTI” - È STATO CONDANNATO A DUE ANNI CON RITO ABBREVIATO AHMED ELTARAS, IL 23ENNE EGIZIANO CHE HA STUPRATO DUE VOLTE UNA 35ENNE DOPO AVERLA MINACCIATA E AVERLE FATTO PERDERE I SENSI - LA VIOLENZA RISALE A QUALCHE MESE FA MA LA CONDANNA È ARRIVATA SOLO ORA. PER LUI PERÒ NIENTE CARCERE, PERCHÉ…

«Stai zitta o ti ammazzo, sono egiziano e vuoto dentro, non ho sentimenti». Con queste parole, un 23enne ha minacciato una 35enne, prima di stringerle il collo fino a farle perdere i sensi e stuprarla per due volte, in pieno centro a Milano.

La violenza è avvenuta qualche mese fa in una piazzetta isolata del centro di Milano, a poca distanza da piazza Gae Aulenti. La minaccia testuale è riportata da Il Giorno, che ha seguito l'iter processuale che ha portato alla condanna di Ahmed Eltaras, che dopo aver stuprato una 35enne, lasciandola priva di sensi, si è allontanato in monopattino. Solo all'alba, la donna si era ripresa e in stato confusionale aveva denunciato l'accaduto a una volante della polizia, prima di essere accompagnata alla clinica Mangiagalli, dove oltre ai lividi alle gambe, al viso e al collo, era stata riscontrata la violenza sessuale subita poche ore prima.

L'egiziano Ahmed Eltaras è stato condannato a due anni col rito abbreviato, ma non andrà in carcere. Nelle motivazioni del gup Aurelio Barazzetta, infatti, è stato considerato che il 23enne è incensurato, pentito delle sue azioni e disposto sia a intraprendere un percorso di riabilitazione che a donare una somma di denaro al fondo vittime vulnerabili. La pena resta quindi sospesa, anche se l'uomo aveva sostenuto che la sua vittima fosse consenziente e che avesse passato la serata con lui e altri due amici. Alla fine, però, gli inquirenti hanno ritenuto credibile l'accusa della vittima, nonostante alcune piccole incongruenze che sono state attribuite all'alterazione emotiva per l'accaduto e per l'assunzione di alcol e stupefacenti.

