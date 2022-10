1 ott 2022 11:00

“STANNO EMERGENDO POSIZIONI ASSURDE SU TEMI SENSIBILI E DIRITTI ACQUISITI” – VANESSA INCONTRADA HA CAPITO CHE CON IL BODY POSITIVE NON SI FINISCE PIU' IN COPERTINA E ADESSO CI SBOMBALLA DALLE PAGINE DI “OGGI” CON LA POLITICA: “MAI AVERE PAURA DI DIFENDERE LA PROPRIA LIBERTÀ E QUELLA DEGLI ALTRI, SE SONO IN PERICOLO. PENSO DI VIVERE IN UNA DEMOCRAZIA, O ALMENO LO SPERO, IN CUI NON BISOGNA TEMERE CHE PRENDERE POSIZIONE ABBIA CONSEGUENZE SGRADITE. L’ESTREMA DESTRA HA PROBLEMI CON LA LIBERTÀ…”