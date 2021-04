“STANNO GIOCANDO SUL DOLORE E SULLA PELLE DI PIERA MAGGIO. È UNA COSA DISGUSTOSA” - GIOVANNA BOTTERI INTERVIENE SUL CASO PIPITONE: “SONO AMICA DI FEDERICA SCIARELLI. ‘CHI L’HA VISTO’ FA SERVIZIO PUBBLICO, LA LOGICA DELLA TV RUSSA È OPPOSTA” – IL LEGALE DELLA MAMMA DI DENISE: “L’AVVOCATO DI OLESYA ROSTOVA CONFERMA LA VOLONTÀ DI COOPERAZIONE. PARTECIPEREMO ALLA REGISTRAZIONE DEL PROGRAMMA E DOMANI…”

olesya rostova denise pipitone

1 – DENISE: LEGALE, OTTENUTA COOPERAZIONE DA AVVOCATO OLESYA

(ANSA) - PALERMO, 06 APR - "Ho appena ricevuto una mail dall'avvocato di Olesya Rostova che conferma la volontà di cooperazione con noi e accetta la richiesta di fornirci i risultati degli esami scientifici sulla ragazza prima del collegamento di oggi.

giacomo frazzitta, l'avvocato di piera maggio

A questo punto parteciperemo alla registrazione del programma con la Tv russa che sarà mandato in onda domani". Lo dice all'ANSA l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. Il legale aggiunge che l'esito degli esami verrà "subito comunicato alla Procura di Marsala" che indaga sul caso e che sulla vicenda verrà mantenuto un comprensibile riserbo fino a domani.

2 – DENISE PIPITONE, GIOVANNA BOTTERI A LA VITA IN DIRETTA: "DISGUTOSI, SONO AMICA DELLA SCIARELLI E DEVO DIRLO"

Da www.liberoquotidiano.it

Giovanna Botteri

Ormai da diversi giorni non si fa altro che parlare di Denise Pipitone e di Olesya Rostova, la ragazza russa che potrebbe essere la bambina scomparsa all’età di 4 anni a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. A La vita in diretta, la trasmissione condotta da Alberto Matano e in onda su Rai1, è intervenuta sul caso anche Giovanna Botteri, che si è espressa in termini molto duri sulle modalità scelte dalla televisione russa di trattare questa storia delicatissima.

federica sciarelli

“Stanno giocando sulla pelle di una donna che da diciassette anni soffre in modo terribile perché le hanno tolto la figlia”, ha tuonato la Botteri riferendosi a Piera Maggio, che assieme al suo avvocato è stata incredibilmente lasciata all’oscuro di tutto. “Ho seguito questa vicenda dall’inizio, sono un’amica di Federica Sciarelli”, ha aggiunto la giornalista della Rai1, che ha difeso la collega dalle critiche dei giorni scorsi: “Chi l’ha visto è un programma che aiuta le persone, fa servizio pubblico. La logica tra Chi l’ha visto e la trasmissione russa è totalmente opposta”.

DENISE PIPITONE

Il perché è presto spiegato, anche se è sotto gli occhi di tutti: “Quel programma sta giocando sul dolore e sulla pelle di Piera Maggio. Questa scelta cinica di non svelarle la verità se non in diretta, per avere la sua gioia o la sua delusione, è una cosa disgustosa”. Impossibile non essere d’accordo con la Botteri.

chi l'ha visto su denise pipitone 3 olesya rostova denise pipitone 1 chi l'ha visto su denise pipitone 4 CASO DENISE PIPITONE CHI L'HA VISTO chi l'ha visto su denise pipitone 2 federica sciarelli olesya rostova denise pipitone 2 DENISE PIPITONE CASO DENISE PIPITONE CHI L'HA VISTO olesya rostova denise pipitone pomeriggio cinque chi l'ha visto su denise pipitone 1