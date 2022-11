25 nov 2022 18:30

“STATE LONTANO DALLE DONNE BIANCHE” – UNO SVALVOLATO NAZISTA HA PRESO DI MIRA UN GRUPPO DI SOLDATI AMERICANI IN UN CENTRO COMMERCIALE IN POLONIA, LANCIANDO INSULTI OMOFOBI E RAZZISTI: “LASCIATE CHE LA POLONIA RIMANGA BIANCA. SIETE IN UN PAESE BIANCO ORA, NON ADORIAMO NEGRI E MESSICANI. NON SIETE I BENVENUTI QUI, RAGAZZI” – L’UOMO A SETTEMBRE ERA STATO ARRESTATO PER AVER MANIFESTATO DAVANTI AD AUSCHWITZ-BIRKENAU E… - VIDEO