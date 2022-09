“È STATO IMPRESSIONANTE. IL CIELO È DIVENTATO UN’UNICA, ENORME NUBE NERA” – LA TESTIMONIANZA DI UN UOMO CHE SI TROVAVA A SAN GIULIANO MILANESE QUANDO È SCOPPIATO L’INCENDIO ALLA “NITROLCHIMICA”: “STAVO GUIDANDO E GIÀ SI COMINCIAVA A INTRAVEDERE LA COLONNA DI FUMO. QUANDO SONO ARRIVATO A SAN GIULIANO MI SONO RESO CONTO DELL’ENTITÀ DELLA COSA. AUMENTAVA DI INTENSITÀ A VELOCITÀ SPAVENTOSA. IL FUMO HA OSCURATO TUTTO, SI SENTIVANO…” - VIDEO

Federico Berni per www.corriere.it

incendio alla nitrolchimica di san giuliano milanese 3

«Impressionante. Il cielo sopra San Giuliano è diventato un’unica, enorme nube nera». Fa paura l’incendio divampato stamattina nel comune dell’hinterland di Milano, che si è esteso alle aziende vicine, compresa un’impresa che tratta rifiuti pericolosi, la Nitrolchimica.

incendio alla nitrolchimica di san giuliano milanese 1

Daniele, 48 anni, si trovava in zona: «Stavo guidando verso San Giuliano, per una visita medica, e già dopo Lambrate, in Tangenziale, si cominciava a intravedere la colonna di fumo. Una volta giunto a destinazione, mi sono reso conto dell’entità della cosa. Aumentava di intensità a velocità spaventosa. Il fumo, nero e denso, ha oscurato tutto, si sentivano esplosioni. La gente saliva in macchina di corsa e se ne andava, badando a tenere i finestrini alzati».

