“È STATO VELOCE, SELVAGGIO ED ECCITANTE” - SASHA WALPOLE, LA 40ENNE CHE HA TOLTO LA VERGINITÀ AL PRINCIPE HARRY, RACCONTA LA TROMBATA FLASH: “HA INIZIATO A BACIARMI. È STATO APPASSIONATO, INTENSO. SAPEVAMO ENTRAMBI COME SAREBBE FINITA. È PASSATO DA UN BACIO AL RESTO ABBASTANZA RAPIDAMENTE. È STATO ISTANTANEO, FOCOSO, BAM BAM. NON SAPEVO CHE FOSSE VERGINE E…” - VIDEO

Estratto dell'articolo da www.tgcom24.mediaset.it

sasha walpole e il principe harry 1

La "donna più grande" con cui il principe Harry ha fatto sesso per la prima volta ha un volto e un nome. Si tratta di Sasha Walpole, che oggi ha 40 anni e che conosce il Duca di Sussex sin dall'adolescenza. E' stata lei stessa a uscire allo scoperto, raccontando al Sun on Sunday la sua versione dei fatti.

"Fu appassionato e intenso", ha detto Sasha Walpole a proposito dell'episodio intimo con il principe Harry. Nell'autobiografia "Spare", uscita il 10 gennaio, il Duca di Sussex aveva parlato della sua prima volta con una donna più grande e la caccia all'identità della misteriosa figura era partita subito. Si era ipotizzata una differenza d'età maggiore mentre tra Harry e Sasha ci sono solo due anni.

sasha walpole 4

[...]

Sasha Walpole ha raccontato nel dettaglio come si sono svolti i fatti. All'epoca i due erano molto in confidenza e avevano festeggiato insieme il 19esimo compleanno della ragazza in un pub. Il figlio di Re Carlo le aveva regalato un pupazzo di Miss Piggy, e un biglietto d'auguri divertente con una barzelletta su una balena flatulente. Tra una chiacchiera e uno shot di tequila e sambuca, a un certo punto della serata entrambi si sono ritrovati piuttosto alticci. Quando sono andati nel retro del locale per fumare è scoppiata la passione. "Non è stata una cosa premeditata e non sapevo che fosse vergine. È stato veloce, selvaggio, eccitante", ha detto.

il principe harry

[...] Non avrei mai detto nulla se non fosse uscito il libro. Non mi sono offesa che Harry l'abbia definito inglorioso, perché non è stato poi così glorioso, in effetti. Eravamo ubriachi in un campo nel retro di un pub: come avrebbe potuto essere glorioso?"

Il pentimento il giorno dopo

Il sesso con il principe Harry è stato un episodio di cui Sasha Walpole si è pentita praticamente subito. Già dal mattino dopo avrebbe voluto poterlo cancellare: "Non era il Principe Harry per me. Era Harry, il mio amico", ha detto. E anche: "Eravamo entrambi ubriachi, e non sarebbe mai successo se non lo fossimo stati".

sasha walpole 2 sasha walpole 1 sasha walpole 5 sasha walpole 3