“STAVOLTA HA USATO PHOTOSHOP OPPURE NO?” – ESORDIO SOCIAL PER I PRINCIPI GEORGE, CHARLOTTE E LOUIS CHE HANNO POSTATO UNO SCATTO PER AUGURARE UNA BUONA FESTA DEL PAPÀ A WILLIAM – LA FOTO È DELLA PRINCIPESSA KATE E I PIÙ MALIZIOSETTI HANNO ESAMINATO L'IMMAGINE PER CAPIRE SE ANCHE IN QUESTA OCCASIONE AVESSE ESAGERATO CON IL FOTORITOCCO – NEL REGNO UNITO TUTTI ANCORA PARLANO DEL RASSICURANTE RITORNO SULLA SCENA DI KATE E DI RE CARLO CHE…

1. ESORDIO SOCIAL DEI PRINCIPI PER FESTEGGIARE WILLIAM. FOTO DI KATE

il principe william con i figli

Sabato alla parata per il ritorno in pubblico della mamma, domenica l'esordio su Instagram per il papà. Sono di spalle ma inconfondibili George, Charlotte e Louis. Abbracciati a William per fargli gli auguri per la festa del papà (che nel Regno Unito si festeggiava ieri). Prove di normalità a casa Windsor. […] «Ti vogliamo bene papà» è la semplicissima frase a corredo del loro primo post sui social fatto dall'account di William e Kate. Lo ha riportato ieri la Bbc.

kate middleton parata trooping the colours 2024 16

Raccontando che il post dei principi recitava: «Ti vogliamo bene papà. Buona festa del papà», seguito da due cuori rossi e firmato con le iniziali «G, C & L» e, appunto, la foto di William assieme ai tre figlioletti. Nello scatto, che è stato fatto proprio dalla principessa del Galles, il marito è in piedi su una spiaggia abbracciato ai tre bambini, mentre sono tutti intenti a guardare il mare.

Kensington Palace ha fatto sapere che la foto è stata scattata da Kate Middleton il mese scorso durante un viaggio sulla costa del Norfolk.

[…]

Giusto il giorno prima, per la parata al Trooping The Colour, Kate era ricomparsa davanti ai sudditi per la prima volta dopo sette mesi e si era affacciata sul balcone di Buckingham Palace per il tradizionale saluto dei reali britannici. […]

william e kate a buckingham palace parata trooping the colour 2024

2. IL REGNO DI KATE

L'Inghilterra ha di nuovo la sua principessa del popolo, dopo Diana quel posto spetta a Kate che con la sua forza ha conquistato il cuore degli inglesi. E si è visto ieri con l'entusiasmo che la ha accolta alla sua prima uscita pubblica […]

kate middleton parata trooping the colours 2024 15

«Sto meglio ma sto ancora lottando», ha detto in un messaggio diffuso il giorno prima Kate. Ma ha voluto esserci per ringraziare chi l'ha sostenuta in questi mesi difficili, per dare un momento di normalità ai suoi tre figli e per tranquillizzare la nazione. Carlo l'ha voluta accanto a sé per il tradizionale saluto dal balcone della famiglia, anche se quel posto, per "protocollo" sarebbe spettato a William. Il legame tra suocero e nuora si è molto stretto in questo tempo in cui entrambi combattono con il cancro e questo gesto è un riconoscimento al valore della nuora.

[…]

prince george, prince william, prince louis, kate, princess charlotte, king charles iii, queen camilla

La principessa è una professionista come lo era Diana nel "parlare" con i look che sceglie e ieri il bianco abbagliante trasmetteva speranza, mentre il rispetto dei codici formali è sempre il suo modo per cercare di non togliere la scena al marito, ma soprattutto a Carlo che per troppo tempo si è sentito "oscurato", da Diana, ma anche da sua madre, la regina Elisabetta.

L'affaccio al balcone, inaugurato per la prima volta dalla regina Vittoria nel 1851, nel giorno del Trooping the Colour è anche il momento in cui si svelano gli equilibri a Palazzo visto che quell'onore è riservato solo ai membri più attivi della famiglia reale. Esserci non è banale e non esserci è significativo.

kate middleton parata trooping the colours 2024 6

Accanto a re Carlo […] c'erano la regina Camilla, i principi del Galles con i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, la principessa Anna, la più fidata consigliera del monarca, con il marito, il vice ammiraglio Timothy Laurence. Ma anche il duca di Edimburgo, Edoardo, fratello minore di Carlo con la moglie Sophie, e la figlia Louise Windsor.

I duchi di Gloucester e il duca di Kent. Non c'era il principe Andrea che non si vede su quel balcone dal 2019, "radiato" dalla lista dei royal workers dopo l'affare Epstein. E non c'erano naturalmente Harry e Meghan, sempre più lontani dai parenti ma anche dagli inglesi.

[…]

