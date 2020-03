7 mar 2020 11:22

“STIAMO ASSISTENDO A UN FENOMENO EPOCALE” - LA VIROLOGA ILARIA CAPUA: “CI POTREBBERO ESSERE ALCUNE SORPRESE CHE BISOGNERÀ GESTIRE E CHE NON SIAMO IN GRADO DI PREVEDERE. ANCHE CHE ALCUNI CEPPI VIRALI POTREBBERO IN FUTURO CAUSARE FORME ENTERICHE NEI NEONATI E NEI GIOVANI. NON MI SORPRENDEREBBE DI CERTO SE IL VIRUS FRA QUALCHE TEMPO SI MOSTRASSE IN GRADO DI…”