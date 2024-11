“STIAMO FACENDO LA TRASFORMAZIONE DA IKEA A BOUTIQUE EH...STIAMO DIVENTANDO BOUTIQUE..." – IL 5 SETTEMBRE L’HACKER NUNZIO SAMUELE CALAMUCCI SI VANTAVA AL TELEFONO CON L'EX "SUPER POLIZIOTTO" CARMINE GALLO E CON ENRICO PAZZALI DEI CLIENTI DI PESO ACQUISITI, E DEI NUOVI UFFICI CHE AVREBBERO PRESO – PAZZALI, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE FIERA MILANO E CAPO DELLA SOCIETÀ EQUALIZE, VIAGGIAVA SU UNA MACCHINA CON AUTISTA, CON TANTO DI “PALETTA CON STEMMA DELLA REPUBBLICA E LA DICITURA PREFETTURA DI MILANO

(ANSA) - Enrico Pazzali, l'allora presidente di Fondazione Fiera che ora si è autosospeso in quanto indagato nell'inchiesta della Dda di Milano e della Dna su una presunta rete di cyber-spie, viaggiava su una macchina con autista e con anche una "paletta con stemma della Repubblica e la dicitura Prefettura di Milano".

Lo si legge in una informativa agli atti dell'indagine che ha portato agli arresti domicilari 4 persone, tra cui l'ex super poliziotto Carmine Gallo. Gli investigatori annotano che "l'istituzionalizzazione delle attività di Equalize passa anche dall'accostamento dell suo Presidente" e titolare, ossia Pazzali, e gli enti e le organizzazioni dello Stato. Pazzali non è solo vicino alle istituzioni, un'evidente vicinanza di comodo, ma - prosegue l'atto - si accosta anche alle medesime".

DATI RUBATI, 'UNA NUOVA SOCIETÀ PER EVITARE DI ESSERE SCOPERTI'

(ANSA) - La rete di presunte cyber-spie aveva un progetto "segreto nel cuore", per usare le parole di Nunzio Samuele Calamucci, la mente tecnologica del gruppo, ai domiciliari come l'ex super poliziotto Carmine Gallo.

Un progetto chiamato 'Safe Harbour', ossia 'Porto Sicuro' nato per "ragioni di sicurezza" nel caso di accertamenti e indagini. Come si legge negli atti il piano, che ha visto la luce nel maggio scorso e che Calamucci "desiderava realizzare per agevolare le attività criminose" del network di via Pattari, è stata la costituzione della società 'Safe Harbour', con sede legale a Reggio Emilia e "capitale sociale modesto" in modo da consentire "al gruppo non solo di drenare risorse movimentandole dalle società capofila", la Equalize, ma anche di 'allontanare' da via Pattari la catena di formazione, realizzazione e distribuzione dei report e di gestione della piattaforma Beyond.

DATI RUBATI, 'CI STIAMO TRASFORMANDO DA IKEA A BOUTIQUE'

(ANSA) - - "Stiamo facendo la trasformazione da Ikea a boutique eh...stiamo diventando boutique...". Lo scorso 5 settembre Nunzio Samuele Calamucci, la mente tecnologica della rete di presunte cyber-spie al centro dell'indagine della Dda di Milano e della Dna, parla al telefono con l'ex super poliziotto Carmine Gallo e con Enrico Pazzali, il presidente di Fondazione Fiera Milano che si è autosospeso in quanto indagato e titolare di Equalize, la società amministrata dallo stesso Gallo ritenuta una sorta di fabbrica di dossieraggio.

Nella conversazione agli atti dell'inchiesta Calamucci, ai domiciliari come l'ex ispettore di polizia, fa notare ai suoi due interlocutori come la società si stia trasformando in una boutique esclusiva per della clientela acquisita nel corso del tempo e per i nuovi uffici che di li a poco dovevano "andare a vedere". "Stiamo diventando boutique", ripete il tecnico informatico. Pazzali chiede: "ma tu parli della nostra azienda?" e Gallo risponde "sì certo...". E ancora Pazzali "certo perché noi siamo partiti come Ikea, come ti permetti? Cioè......(ride)".

PAZZALI, 'SE SI SA DI BIESUZ IN REGIONE SCOPPIA IL FINIMONDO'

(ANSA) - "Sì, sì, poi cosa volevo dirvi... ah no Biesuz tu pensa anche qua l'ironia della sorte ieri, mi hanno chiamato e mi hanno detto che fa il consulente gratuito... tenetevi forte... dell'assessore ai trasporti della Regione Lombardia... tale... mi sono dimenticato il nome... Lucente.. calabrese... (...) ma tu pensa, se si viene a sapere che lui va in Regione Lombardia ogni tre per due a frequentare un assessore(...) scoppia il finimondo...".

Lo racconta, in una conversazione intercettata lo scorso 5 settembre, Enrico Pazzali, il presidente di Fondazione Fiera che si è autosospeso in quanto indagato nell'inchiesta della Dda di Milano e della Dna su una presunta rete di cyber-spie che ruoterebbe attorno alla sua società, la Equalize. Pazzali, parlando con Carmine Gallo, il super poliziotto ai domiciliari da una settimana, parla di "una nuova commessa che riguarda il 'nemico' Giuseppe Biesuz, ex ad di Trenord arrestato anni fa e condannato a 4 anni e 9 mesi per bancarotta fraudolenta della società Urban Screen, truffa e falso nei confronti di Fnm e Trenord, e racconta della sue frequentazioni a Palazzo Lombardia.

Il dialogo poi parla di un paio di temi di stretta attualità, ossia l'omicidio di Antonio Bellocco ucciso a colellate dal capo della curva Nord Andrea Beretta e Pazzali informa Gallo del disegno legge sul divieto di pubblicazione delle ordinanze di arresto: "non so se anche per noi è un problema..."

