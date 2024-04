2 apr 2024 15:30

“LE SUE COMPAGNE LA TEMEVANO E LEI NON FACEVA NIENTE PER NON FARSI TEMERE” – ALDO GRASSO INCENSA ELEONORA ABBAGNATO DOPO IL DOCUMENTARIO SULLA BALLERINA DESCRITTA COME UN "BOSS" - PECCATO CHE, NEL TENTATIVO DI LODARLA, SI SIA SOFFERMATO SU UN PASSAGGIO AGGHIACCIANTE IN CUI LA ÉTOILE RACCONTA: “LE MADRI DELLE ALTRE DANZATRICI MI CHIAMAVANO LA “PETITE MAFIEUSE”. OGGI SAREBBE UN INSULTO, ALL’EPOCA NON MI RENDEVO CONTO DEL PESO DELLA PAROLA MAFIOSA E CI RIDEVO SOPRA. AVEVO SOLO 14 ANNI” – QUANDO LA ABBAGNATO AVEVA 14 ANNI ERA IL 1992, ANNO DELLE STRAGI DI MAFIA (E DIRE CHE LA BALLERINA E' DI PALERMO…) - LA STILETTATA DI SELVAGGIA LUCARELLI - VIDEO