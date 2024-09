17 set 2024 15:40

“A SULMONA NON LO VOGLIAMO” – PROTESTE IN CONSIGLIO COMUNALE PER LA PRESENZA DI LEONARDO CIACCIO, BRACCIO DESTRO DI MATTEO MESSINA DENARO, IMPIEGATO COME BIBLIOTECARIO NEL POLO MUSEALE DIOCESANO DELLA CITTÀ: L'ERGASTOLANO, DOPO 20 ANNI DI DETENZIONE, HA OTTENUTO LA SEMILIBERTÀ PER BUONA CONDOTTA E ORA SVOLGE SERVIZIO DI VOLONTARIATO NELLA BIBLIOTECA – CIRCOSTANZA CHE HA MESSO IN ALLARME IL SINDACO, PREOCCUPATO DAI POSSIBILI CONTATTI CHE L’UOMO POTREBBE MANTENERE FUORI DAL CARCERE…