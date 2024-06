“IL SUO CORPO ERA SULLA SPIAGGIA VICINO A UN DIRUPO” – IL MEDICO MICHAEL MOSLEY, STAR DELLA "BBC" E DEL "DAILY MAIL" E PIONIERE DEL DIGIUNO INTERMITTENTE, E’ MORTO SULL’ISOLA GRECA DI SYMI: AVEVA 67 ANNI. RISULTAVA SCOMPARSO DA 3 GIORNI - MERCOLEDÌ AVEVA LASCIATO IL GRUPPO CON IL QUALE SI TROVAVA IN VACANZA PER CAMMINARE FINO AL PAESE DI PEDI, NEL MOMENTO DELLA GIORNATA IN CUI LA TEMPERATURA ERA BOLLENTE - IL SINDACO HA AGGIUNTO CHE L'UOMO SEMBRA ESSERE CADUTO DA UN… - VIDEO

https://video.corriere.it/esteri/grecia-trovato-il-corpo-del-giornalista-della-bbc-che-era-scomparso/baf69d3d-1ee9-4f69-bd01-b82b9d515xlk

Paola De Carolis per corriere.it- Estratti

michael mosley

Sino all’ultimo la moglie, gli amici e l’enorme tribù di appassionati seguaci hanno sperato che il noto medico e personalità televisiva Michael Mosley, 67 anni, che era in ottime condizioni di salute, si fosse semplicemente perso camminando sotto il sole già estivo sull’isola greca di Simi. Stamattina, la notizia che nessuno avrebbe voluto apprendere: il ritrovamento del corpo.

Per le autorità, la squadra che si stava occupando delle ricerche e il numeroso gruppo di giornalisti britannici giunti sull’isola, non ci sono dubbi. È lui, l’uomo che mercoledì aveva lasciato il gruppo con il quale si trovava in vacanza – la moglie e diversi amici stretti – e dalla spiaggia di San Nicola si era incamminato, da solo e senza telefono, verso il paese di Pedi lungo il sentiero costiero proprio all’ora di pranzo, quando la temperatura arriva al massimo.

Il cadavere sarebbe stato rinvenuto vicino a un dirupo profondo che sull’isola è conosciuto con il nome di «abisso».

michael mosley

(...) Al fianco del corpo, un ombrello viola, oggetto con il quale Mosley era stato visto quando aveva raggiunto il paese.

Le autorità greche avevano disposto una massiccia mobilitazione di mezzi per ritrovare Mosley - che in Gran Bretagna è noto per essere stato il pioniere del digiuno intermittente ed è famoso per i suoi programmi televisivi, i libri e gli interventi sul quotidiano Daily Mail. Pompieri, elicotteri, droni, motoscafi ed unità cinofile erano giunti da altre isole e dalla capitale Atene. Mosley era a Simi – vicino a Rodi, nel mare Egeo – da martedì scorso. Aveva raggiunto la spiaggia di San Nicola con un taxi. Il ritorno era fissato per le 16 ma Mosley aveva deciso di tornare a casa a piedi.

michael mosley

Poi la conferma. Lefteris Papakalodoukas, sindaco dell'isola, ha riferito all'Associated Press che, mentre si trovava su una barca con i rappresentanti dei media, ha individuato un corpo a circa 20 metri dalla spiaggia di Agia Marina. «Abbiamo ingrandito con le telecamere e abbiamo visto che era lui», ha precisato. Il sindaco ha aggiunto che l'uomo sembrava essere caduto da un ripido pendio, fermandosi contro una recinzione. Secondo quanto riferito da un cameraman della tv Ert, che si trovava sulla medesima imbarcazione, l'uomo aveva con sé una borsa di pelle.

michael mosley michael mosley corpo ritrovato sulla spiaggia di symi michael mosley michael mosley