“TANK” YOU, NATO! - LA REPUBBLICA CECA È IL PRIMO PAESE DELL’ALLEANZA ATLANTICA A FORNIRE DIRETTAMENTE L’UCRAINA CON I CARRI ARMATI! PRAGA HA INVIATO UNA DECINA DI TANK T-72 - IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO, STOLTENBERG: “KIEV HA BISOGNO URGENTE DI SOSTEGNO MILITARE. È NECESSARIO CHE GLI ALLEATI CONCORDINO SU CHE AIUTO FORNIRE” - “DOBBIAMO ESSERE PRONTI A UN LUNGO CONFRONTO CON LA RUSSIA, PER QUESTO DOBBIAMO RAFFORZARE LA NOSTRA DIFESA” - VIDEO

carri armati t 72 dalla repubblica ceca in ucraina 5

Stoltenberg, prepararsi a lungo scontro con la Russia

(ANSA) - "Dobbiamo essere pronti ad un lungo confronto con la Russia, per questo dobbiamo mantenere le sanzioni e rafforzare la nostra difesa". Lo ha detto Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato, aprendo il Consiglio atlantico al livello dei ministri degli Esteri.

Stoltenberg, all'Ucraina serve urgente aiuto militare

jens stoltenberg

(ANSA) - "L'Ucraina ha bisogno urgente di sostegno militare, sia armi pesanti che armi leggere. Ecco perché è necessario che gli alleati concordino su che aiuto fornire". Lo ha detto Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato, aprendo il consiglio atlantico al livello dei ministri degli Esteri.

Stoltenberg, Bucha mostra la natura della guerra di Putin

(ANSA) - "Le atrocità di Bucha mostrano la vera natura della guerra di Putin. Uccidere i civili è un crimine di guerra e la Nato chiede che tutti i fatti siano stabiliti e i responsabili siano processati". Lo ha detto Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato, aprendo il consiglio atlantico al livello dei ministri degli Esteri.

Ucraina: la repubblica Ceca darà a Kiev vecchi carri armati sovietici

carri armati t 72 dalla repubblica ceca in ucraina 4

Secondo il Wall Street Journal la Repubblica Ceca ha inviato in Ucraina dei vecchi carri armati dell’era sovietica, diventando così il primo paese a rifornire Kiev di queste armi pesanti per fronteggiare le meglio attrezzate forze russe.

E in uno sviluppo potenzialmente ancora più importante – ha aggiunto il Wsj – sia la Repubblica Ceca che la vicina Slovacchia, che confina con l’Ucraina, stanno valutando l’ipotesi di aprire i propri siti industriali militari a Kiev, per riparare le attrezzature militari ucraine danneggiate, ma anche quelle russe finite in mano ucraina, tra cui 176 carri armati.

carri armati t 72 dalla repubblica ceca in ucraina 7

Il vice ministro della Difesa ceco Tomae Kopecny e un altro funzionario del ministero della Difesa hanno precisato al Wsj che sono poco più di una decina i carri armati T-72M di progettazione sovietica inviati a Kiev, insieme a obici e a veicoli corazzati da combattimento BMP-1. Armi finanziate dal governo ceco e da donatori privati che hanno partecipato a una campagna di raccolta fondi sostenuta da Praga per armare l’Ucraina.

