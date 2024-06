“TENETE CHIUSE PORTE E FINESTRE” – PANICO AD ARDEA, VICINO ROMA, DOPO IL MAXI INCENDIO DIVAMPATO IN UNA ZONA DOVE SONO STIPATI RIFIUTI DI VARIO GENERE. LA VICESINDACA, LUCIA ANNA ESTERO, RACCOMANDA AI CITTADINI DI BARRICARSI IN CASA E LAVARE ACCURATAMENTE FRUTTA E VERDURA…

MAXI INCENDIO VICINO ROMA, 'TENERE PORTE E FINESTRE CHIUSE'

(ANSA) – "Al momento raccomandiamo alla popolazione residente in zona e nelle aree dove si avverte il forte odore di materiale bruciato di tenere chiuse porte e finestre e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivate sul territorio prima del loro consumo".

Così la vice sindaca e assessora all'Ambiente di Ardea, Lucia Anna Estero, in merito all'incendio divampato ieri in località Le Salzare. "Non appena si avranno notizie certe circa i rilievi effettuati dalle autorità competenti saranno adottati i provvedimenti che verranno ritenuti opportuni - assicura -. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a notte inoltrata e i vigili del fuoco questa mattina sono ancora sul posto per le operazioni di competenza".

Estero spiega, inoltre, che "è stato chiesto e ottenuto che l'Arpa Lazio installasse una colonnina per il campionamento dell'aria ed è stato chiesto alla medesima autorità di provvedere a un monitoraggio del suolo".

MAXI INCENDIO VICINO ROMA, IN FIAMME ANCHE RIFIUTI

(ANSA) - Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri alle porte di Tor San Lorenzo, nella zona delle Salzare, tra via Valli di Santa Lucia e via Monti di Cesavero. A quanto reso noto dal comune di Ardea, in stretto contatto fin da subito con la Asl Roma 6 e l'Arpa Lazio, il rogo si è espanso in poco tempo in una zona di circa quattro ettari. Sul posto vigili del fuoco di Pomezia, personale della protezione civile "Airone" e agenti della polizia locale.

Le fiamme, anche a causa delle condizioni meteorologiche, sono arrivate fino alla ex cava - spiega il Comune - e proprio qui hanno preso fuoco i rifiuti di vario genere presenti in quest'area. Evacuata una famiglia presente in zona. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino alla notte. Gli accertamenti sulla natura del rogo sono tuttora in corso.

