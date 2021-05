11 mag 2021 19:41

“IL TEST DEL DNA? POSSO FARLO, MA È UNA PERDITA DI TEMPO, NON SONO IO” – A “POMERIGGIO CINQUE” PARLA DENISA, LA 19ENNE DI COSENZA CHE SI PENSAVA POTESSE ESSERE DENISE PIPITONE: “SONO NATA IN ROMANIA IL 4 MAGGIO 2002. RICORDO LA MIA INFANZIA, SONO CRESCIUTA CON I NONNI FINO A SETTE ANNI E SONO IN ITALIA DAL 2009” – “HO UNA STORIA COMPLICATA ALLE SPALLE, NON HO UNA CASA STABILE E QUINDI…” VIDEO