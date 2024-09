“IL TESTO DI KATE MIDDLETON TOCCA LE CORDE PROFONDE DI CHI È STATO TRAVOLTO DAL CANCRO” – PIERLUIGI BATTISTA: “KATE, CON UNA LUCIDITÀ CHE NON ALIMENTA ANGOSCE E DEPRESSIONE, DICE: GUARDA CHE C’È TANTA GENTE COME ME E COME TE, POSSIAMO FARCELA MA È DURA. LEI NON PARLA DI “GUARIGIONE”, CONOSCE LE INSIDIE DI UN OTTIMISMO CHE PUÒ RISULTARE DISTRUTTIVO O ALMENO PREMATURO. MA INVITA A NON CEDERE AL PESSIMISMO QUANDO SEI NEL TUBO DI UNA RISONANZA MAGNETICA. È IL CORAGGIO DELLA VERITÀ…”

Non so se l’abbia scritto interamente lei, ma il testo di Kate Middleton in cui si annuncia il compimento del ciclo di chemioterapia cui è stata sottoposta nei mesi scorsi tocca le corde profonde di chi è stato travolto dal cancro. Dice che un traguardo è stato raggiunto, ma che il viaggio è lungo, lunghissimo e bisogna attrezzarsi con coraggio. Dice che il tumore è un tarlo che ti corrode l’anima oltre che il corpo e, anche se lo hai battuto, il suo spettro non cesserà di rivivere nei controlli di cui non ti libererai mai.

E’ un demone interiore, che agita le notti e ti fa piombare nel buio quando non te lo aspetteresti anche se le cose vanno meglio, come ha detto la Middleton. E Kate ha la forza di dirlo, mentre un capitolo del suo, del nostro dolore si è chiuso, ma il libro non sai ancora come finirà. Il cancro è un tarlo, una crepa che inghiotte energia e genera paure. […] gli sguardi degli altri ti scrutano come se fossi un sopravvissuto, e ti senti evitato, motivo di imbarazzo o, peggio, di commiserazione.

E’ questa umiliante commiserazione che viene neutralizzata, è questo che viene detto da Kate, con una lucidità che non alimenta angosce e depressione, ma dice: guarda che c’è tanta gente come me e come te, possiamo farcela ma è dura. Lei non parla di “guarigione”, conosce le insidie di un ottimismo che può risultare distruttivo o almeno prematuro.

Ma invita a non cedere al pessimismo quando sei nel tubo di una risonanza magnetica oppure mentre un liquido magico sgocciola dalla flebo, in una sala comune con nuovi amici imprevisti che non avresti mai voluto conoscere in quel contesto. Ecco il coraggio della verità di una persona aggredita come sei stato aggredito tu, e che fa molto meglio, e dà molte più energie, dell’autoillusione. Grazie, signora Middleton.

