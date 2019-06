LE CRITICHE DI WHOOPI GOLDBERG A BELLA THORNE:

LA REAZIONE DI BELLA THORNE:

Laura Boni per "www.gingergeneration.it"

Toccate tutto a Benji Mascolo, ma non la dignità della sua ragazza! Ieri sera il cantante di Benji&Fede ha deciso di intervenire su Instagram in difesa di Bella Thorne contro le dichiarazioni di Whoopi Goldberg. Ma cos’è successo?! Andiamo con ordine!

Bella Thorne hakerata:

Qualche giorno fa Bella Thorne ha pubblicato su Twitter delle proprio foto a seno scoperto, annunciando di essere stata ricattata da un haker. Questo soggetto era riuscito ad entrare nel suo telefono e rubare delle immagini intime che l’attrice aveva scattato per l’ex fidanzato (quindi non per Benji). Bella, non volendo pagare, ha deciso di “riprendersi il potere” e pubblicare lei stessa le foto sui social.

L’opionione di Whoopi Goldberg:

Ieri mattina, durante il popolarissimo programma The View, le conduttrici hanno discusso di questa notizia. Whoopi Goldberg, attrice che ricorderete per Sister Act, non è stata molto empatica ne confronti di Bella, dicendo che, avrebbe potuto evitare del tutto il probelma.

“Se sei famosa, non fare foto di nudo, non importa quanti anni hai” ha detto l’attrice. Whoopi nel suo intervento ha aggiunto che nel 2019 se non ti rendi conto se hai delle foto di nudo nel cloud sei a rischio haker, allora è tua responsabilità.

La reazione di Bella:

Le stories di Benji di ierie sera sono arrivate in seguito ad una serie di post Instagram altrettanto sentiti di Bella Thorne. L’attrice, in lacrime, infatti, ha pubblicato una serie di storie nelle quali dice di essersi sentita umiliata dalle dichiarazioni di Whoopi e che ha deciso di cancellare la sua apparizione a The View.

Ha anche ricordato che molte vittime di questi tipi di ricatti si tolgono la vita per l’umiliazione ed ha ricordato anche la terribile esperienza vissuta qualche anno fa da Jennifer Lawrence ed altre celebrità.

Le stories di Benji:

La risposta di Benji Mascolo è arrivata ieri notte (prima era impegnato con la Premiere di Toy Story 4) in una serie di stories, sia in inglese che in italiano. Prima il cantante si è schierato direttamente contro Whoopi Goldberg accusandola di essere una donna che non sostiene le altre donne in difficoltà, definendo vergognose le sue dichiarazioni.

Poi, dopo le tante domande confuse delle fan di Benji&Fede, ha spiegato in italiano di avere il cuore spezzato per la sua ragazza Bella e per quello che sta affrontando. Ha definito coraggiosa la decisione dell’attrice di non farsi ricattare dagli haker ed ha raccontato quanto le dichiarazioni a The View la stiano facendo soffrire.

Benji ha raccontato anche una storia che riguarda i suoi genitori per spiegare che non c’è nulla di male a condividere foto intime con chi si ama e ha chiesto che Whoppi Goldberg si scusi pubblicamente con Bella.

