“TI SFREGIO CON L'ACIDO”, “TI RIDUCO IN SEDIA A ROTELLE” – LE MINACCE DI OMAR FAVARO ALL’EX MOGLIE - NEL 2001, VENNE CONDANNATO INSIEME ALLA FIDANZATA DELL’EPOCA, ERIKA DE NARDO, PER AVER AMMAZZATO CON 97 COLTELLATE LA MADRE E IL FRATELLINO DI LEI – FAVARO AVEVA CONOSCIUTO LA DONNA SUI SOCIAL NOVE ANNI FA: L'HA AGGREDITA DAVANTI ALLA FIGLIA PICCOLA E ORA RISCHIA DI TORNARE IN TRIBUNALE CON L’ACCUSA MALTRATTAMENTI E VIOLENZA SESSUALE...

Estratto dell’articolo di Simona Lorenzetti per www.corriere.it

Almeno una ventina di episodi, tutti avvenuti tra il 2019 e il 2021: botte, insulti e minacce, violenza fisica e psicologica nei confronti dell'ex moglie. Ecco cosa contesta la Procura di Ivrea a Omar Favaro.

Il giovane, già condannato per l'omicidio di Novi Ligure (nel 2001 con la fidanzata Erika uccise la madre e il fratellino di lei con 97 coltellate), rischia di trovarsi di nuovo in un’aula di Tribunale. I pm eporediesi hanno chiuso le indagini e contestano a Omar (difeso dall’avvocato Lorenzo Repetti) i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

L'indagine è partita in seguito alla denuncia della donna (tutelata dall'avvocato Francesca Violante). I due si conoscono sui social 9 anni fa e poco dopo iniziano a frequentarsi: si sposano e hanno una figlia. A lungo la loro unione è felice, ma durante i mesi del lockdown il rapporto cambia e degenera in violenze e umiliazioni.

«Ti sfregio con l'acido», «Fai schifo», «Sei anoressica»: sarebbero queste alcune delle frasi indirizzate da Omar alla moglie. Durante la convivenza la donna chiede per quattro volte l’intervento dei carabinieri, ma al loro arrivo avrebbe poi minimizzato la gravità delle liti. Nel 2021 fugge da casa e la figlia viene affidata a Omar. Ma ora la bambina è tornata a vivere con la madre. […]

Per i pubblici ministeri delinea la pericolosità di Omar, ma anche i giudici del Riesame respingono il successivo ricorso della Procura: «[…] Pena naturale che si manifesta sotto svariate forme: rispetto alla moglie che considera Favaro irrimediabilmente perduto, manifestando un forte interesse nell’escludere l’uomo dalla vita della figlia evitando così problematici confronti con il mondo esterno» e anche con la bambina, rispetto alla quale «si pone la problematica questione della rilevazione del trascorso del padre».

[…] Ora arriva l'atto conclusivo delle indagini, che cristallizza le accuse che vengono rivolte a Omar. Ne emerge la figura di un uomo violento e possessivo, capace di generare nella moglie un costante senso di «svilimento, paura e sofferenza»: come quando minacciava di «sfregiarla con l'acido» e di «ridurla in sedia a rotelle».

O le lanciava addosso oggetti, insultandola ripetutamente, e la trascinava per la casa afferrandola per i capelli. Episodi che sarebbero avvenuti anche in presenza della figlioletta. Lui, che per ora non si è mai fatto interrogare, ha sempre negato quanto raccontato dalla moglie, riferendo di ritorsioni in sede di separazione e per l'affidamento della bambina.

