8 giu 2019 18:44

“TI SPACCO UNA BOTTIGLIA IN TESTA, NEGRO DI M**DA” – UN CAMERIERE 29ENNE È FINITO IN OSPEDALE DOPO ESSERE STATO AGGREDITO DA CINQUE MILITARI FUORI SERVIZIO IN UNA PIZZERIA DI BOLOGNA - L’UOMO SI ERA AVVICINATO AL GRUPPETTO PER INVITARLI A NON URLARE E A NON DISTURBARE I CLIENTI - E PER RISPOSTA L'HANNO AGGREDITO: PRIMA I PUGNI, GLI INSULTI RAZZISTI E IL LANCIO DI UNA SEDIA...