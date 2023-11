29 nov 2023 18:28

“TORNA CON ME O FAI LA FINE DI QUELLA IN TV” – A PRIOLO GARGALLO, VICINO SIRACUSA, UN 64ENNE MINACCIA LA EX (E FA UN CHIARO RIFERIMENTO AL CASO CECCHETTIN) E VIENE ARRESTATO - LA DONNA HA DENUNCIATO IL SUO EX COMPAGNO E HA RACCONTATO CHE LUI DA TEMPO LA PEDINAVA, L’HA AGGREDITA ANCHE VERBALMENTE E MOLESTATA IN DIVERSE OCCASIONI - I GENITORI DELLA RAGAZZA AVEVANO RACCONTATO AGLI INQUIRENTI DELLA “SITUAZIONE INSOSTENIBILE”