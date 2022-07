“TOTTI E NOEMI BOCCHI SONO ANDATI A VIVERE INSIEME” - MENTRE ILARY È IN VACANZA A SABAUDIA, L'EX CAPITANO GIALLOROSSO E LA NUOVA COMPAGNA SI SONO STABILITI IN UN APPARTAMENTO A ROMA NORD SECONDO QUANTO RIPORTA “THE PIPOL” - ADESSO SPETTERÀ A TOTTI TRASCORRERE LE VACANZE COI FIGLI E LO FARÀ MANTENENDO UN PATTO: NON CI SARÀ NOEMI INSIEME CON LORO. PER LE PRESENTAZIONI CI VUOLE (MOLTO) TEMPO…

Valentina Lupia per roma.repubblica.it

noemi bocchi

Mentre Ilary Blasi si gode un po’ di relax a Sabaudia, Francesco Totti avrebbe già iniziato a convivere con Noemi Bocchi. È l’indiscrezione che circola nelle ultime ore. A raccontarlo è The Pipol, pagina social di gossip.

“Francesco, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. Ma adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo”, si legge su Instagram.

TOTTI NOEMI

Cristian, Chanel e Isabel, infatti, sono rientrati da poco da un viaggio in Tanzania con la mamma e con la zia, Silvia. Una fuga pianificata probabilmente da tempo, a meno di due giorni dall’annuncio sulla separazione tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma con lo scopo di fuggire dal chiacchiericcio riguardo la fine della storia d’amore.

Blasi si è fatta vedere di nuovo a Sabaudia, sola per la prima volta senza Totti. Con lei, anche i figli, che in prima battuta non aveva però mostrato sui social e che, quindi, potrebbero averla raggiunta. Invece degli spostamenti del Pupone si sa poco, complice anche il fatto che non lo si può definire un personaggio molto “social”.

ilary blasi in vacanza a sabaudia 5

Secondo i rumors, però, in attesa della spartizione dell’impero composto da immobili, società e azioni, si è trasferito dalla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, romanordina doc.

I due vivrebbero già insieme in un appartamento in via della Mendola, tra i quartieri della Camilluccia e di Monte Mario, nei pressi di via Cortina d’Ampezzo. Intanto è così, poi si vedrà, a cominciare dalle vacanze che papà Francesco dovrà trascorrere coi figli, ma — a quanto pare — senza Noemi. Almeno per il momento.

