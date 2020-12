29 dic 2020 09:42

“TRE FORTI SCOSSE CAUSARONO LA VALANGA CHE DISTRUSSE L’HOTEL A RIGOPIANO”, DA UNA PERIZIA UNA SVOLTA SULLE RESPONSABILITÀ DELLA SLAVINA CHE HA SEPOLTO L’ALBERGO CAUSANDO 29 MORTI - IN BALLO C'È IL DISCRIMINE TRA LA PREVEDIBILITÀ DEI SINGOLI EVENTI: AMMESSA DALLA SCIENZA PER LE VALANGHE, ESCLUSA ANCHE DALLA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE PER I TERREMOTI. PER MOLTI DEI 29 IMPUTATI, DUNQUE, POTREBBE APRIRSI UNA INASPETTATA VIA DI FUGA…