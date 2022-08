“TRISTE, ARRABBIATO MA FELICE” – KEVIN CHIAPPALONE, IL 19ENNE GENOVESE PARTITO PER COMBATTERE CON GLI UCRAINI, CON IL NOME DI BATTAGLIA "MILZA ZENA", E INDAGATO PERCHÉ RITENUTO UN MERCENARIO, SUI SOCIAL PUBBLICAVA FOTO DAL FRONTE: L’ULTIMA RISALE AL 1 AGOSTO, QUANDO SU INSTAGRAM MOSTRAVA IL DITO MEDIO. IL VIAGGIO ATTRAVERSO LA POLONIA, LE PARTITE DI SOFTAIR, CASAPOUND E LA PALESTRA: COSA SAPPIAMO DI LUI – I FOREIGN FIGHTERS ITALIANI IDENTIFICATI SONO 6: GIULIA SCHIFF, EX PILOTA DELL’AERONAUTICA, È L’UNICA DONNA; EDY ONGARO IL PRIMO MORTO

MERCENARIO INDAGATO: SUI SOCIAL PALESTRA, ARMI E CASAPOUND

KEVIN CHIAPPALONE

(ANSA) - "Triste, arrabbiato ma felice". E' come si definisce su Facebook Kevin Chiappalone, lo studente di 19 anni andato a combattere in Ucraina con la resistenza e indagato dalla procura di Genova perché ritenuto un mercenario.

Le ultime tracce risalgono all'1 agosto quando pubblica un una foto su Instagram in cui mostra il dito medio al fotografo, quasi certamente un altro giovane combattente nella Brigata internazionale Ucraina, imbraccia una mitragliatrice leggera, indossa un elmetto e ha il volto nascosto da un paio di occhiali scuri e da un passamontagna. In un altro scatto, nascosto in un bosco osserva con i binocoli un punto all'orizzonte.

KEVIN CHIAPPALONE CON UN CUCCIOLO

Il 6 giugno aveva pubblicato una foto dove teneva in braccio un cucciolo di pastore tedesco citando Charles M. Schulz, l'autore di Linus: "La felicità è un cucciolo caldo". Sotto il post tuttavia, a un amico che gli chiedeva come stava ha risposto: "L'altro ieri ho perso un amico".

E ancora, in un altra è con due amici, con abiti militari, a volto scoperto e sorridente a Cracovia in Polonia il 29 aprile, pochi giorni prima che i volontari (con lui c'è un ragazzo spagnolo) varcassero il confine con l'Ucraina.

Sempre dai social emerge la passione del ragazzo per le partite di softair e la sua militanza in Casapound con la partecipazione a manifestazioni neofasciste non solo a Genova, la rabbia di un ragazzino di periferia sfogata in una nota palestra popolare a Cornigliano, quartiere dove abitava con la madre prima di decidere di andare a fare la guerra vera in Ucraina per combattere contro Putin.

KEVIN CHIAPPALONE CON I COLLEGHI MERCENARI

KEVIN CHIAPPALONE INDAGATO E GLI ALTRI ITALIANI SUL FRONTE RUSSIA UCRAINA

Claudio Del Frate per www.corriere.it

Kevin Chiappalone, 19 anni, di Genova, è il primo indagato dalla magistratura italiana per essersi arruolato con le milizie filo ucraine. Giovanissimo simpatizzante di estrema destra non è in realtà l’unicoitaliano a trovarsi, armi in pugno sul fronte della guerra. Sia dalla parte di Kiev che di quella di Mosca. Ecco chi sono e quali sono le loro storie.

Giulia Schiff

* Kevin Chiappalone è indagato dalla procura di Genova è iscritto al registro degli indagati in base a una legge del 1995 che punisce gli italiani che partecipano a un conflitto armato per conto di stati stranieri. Un «foreign fighter» in piena regola, dunque: rischia una condanna tra 2 e 7 anni. Giovanissimo, privo di qualunque addestramento militare, il giovanissimo Kevin è finito sotto la lente della magistratura per una intervista rilasciata al settimanale «Panorama» in cui annunciava la sua partenza per l’Ucraina. «Ho sentito che Putin vuole denazificare l’Ucraina e allora sono partito per impedire che ciò avvenisse» ha detto. Sui social ha postato alcune foto che lo ritraggono in mimetica e fucile mitragliatore in braccio con altri combattenti. Non è chiaro però dove si trovi in questo momento. Ha raggiunto l’Ucrina arrivando prima in aereo a Varsavia e poi proseguendo in autobus. Da lì ha postato qualche foto sui suoi profili social (su Instagram si fa chiamare «Milza Zena») in una delle quali lo si vede con in spalla un bazooka. Un’arma potente in netto contrasto con la sua espressione di adolescente .

edy ongaro 4

* Giulia Schiff è un ex pilota dell’aeronautica militare. Veneziana, 23 anni, era stata espulsa dopo aver denunciato episodi di nonnismo e molestie da parte dei colleghi maschi. Nel marzo del 2022 è partita volontaria per l’Ucraina e si è arruolata nella «Legione internazionale» voluta da Zelensky. «Non vedo da parte dell’Europa la reazione che meriterebbe lo scempio che sta subendo l’Ucraina da parte di Putin. Non ci sono giustificazioni per non reagire» aveva scritto a marzo suyl suo profilo Instagram.

* Andrea Palmieri, 42 anni, di Luca, è invece schierato con i miliziani filorussi . Si troverebbe in Donbass dal 2014 dopo anni di militanza con Forza Nuova e tra gli ultras della squadra di calcio della sua città. In Italia deve scontare una condanna a cinque anni proprio per la sua attività di reclutatore di miliziani da inviare sul fronte russo-ucraino.

Giulia Jasmine Schiff

* Gabriele Carugati, milanese, detto «Arcangelo», era un addetto alla sicurezza di un centro commerciale. é figlio di una militante della Lega della provincia di Varese. Combatte a fianco dei russi.

* Riccardo Sotgia , di Sassari, è stato invece un militante di estrema sinistra: ha deciso di partire per il Donbass schierandosi dalla parte di Mosca perché considera l’Ucraina uno «stato nazista».

* Edy Ongaro, 46 anni, di Portogruaro, è invece il primo italiano morto in Donbass. Anche lui si mera arruolato con i filorussi, anche lui viene da una militanza nei centri sociali di estrema sinistra e come ultrà del Venezia. Nome di battaglia «Bozambo», il 30 marzo scorso è morto dilaniato danuna bomba a mano che lui stesso stava maneggiando.

edy ongaro 1 Giulia Jasmine Schiff 1 Giulia Jasmine Schiff Giulia Jasmine Schiff KEVIN CHIAPPALONE