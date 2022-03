ATTO DI FEDEZ – AL SAN RAFFAELE DI MILANO IL RAPPER E’ STATO SOTTOPOSTO A UNA DELICATA OPERAZIONE ALL’ADDOME. NON SI SA QUALE SIA LA SUA MALATTIA CHE NON AVREBBE NIENTE A CHE VEDERE CON LA DEMIELINIZZAZIONE, DI CUI FEDEZ SOFFRE DAL 2019, CHE IN LARGA PARTE DEI CASI PUÒ PORTARE ALLA SCLEROSI MULTIPLA – IL MESSAGGIO DI UN COMMOSSO MAURO CORONA A CARTA BIANCA: “IO DAREI UN RENE PER VEDERLO GUARITO”