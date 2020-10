“TRUMP HA SINTOMI MINORI E SONNOLENZA” – IL "NEW YORK TIMES" SVELA LE CONDIZIONI DEL PRESIDENTE: “È PRONTO A FARE UN MESSAGGIO TV PER DIMOSTRARE CHE STA BENE E PUÒ GUIDARE IL PAESE” – MA PERCHÉ SE HOPE HICKS SI È SENTITA MALE MERCOLEDÌ, CI SONO VOLUTI DUE GIORNI PER SCOPRIRE CHE ANCHE IL TYCOON ERA POSITIVO VISTO CHE SI SOTTOPONE CONTINUAMENTE A TAMPONI? IL SOSPETTO È CHE LA CASA BIANCA ABBIA NASCOSTO LA POSITIVITÀ DI HICKS PER 24 ORE E...

DAGONEWS

donald trump 3

«Trump ha sintomi minori e ha sonnolenza, ma è pronto a fare un messaggio tv per dimostrare che sta bene e ha la possibilità di guidare il paese» si legge sul New York Times.

Donald Trump è risultato positivo al coronavirus nonostante sia in uno degli ambienti più sicuri al mondo. Ma ora la domanda che sorge spontanea è questa: Perché ci sia voluto così tanto tempo per diagnosticare la positività del presidente visto che mercoledì Hope Hicks si è sentita male?

gli ultimi giorni di trump prima di risultare positivo

La Casa Bianca vanta uno dei programmi di test più avanzati al mondo. Il personale della Casa Bianca viene testato random utilizzando un sistema che impiega solo cinque minuti per mostrare un risultato positivo e 13 minuti per uno negativo: l’ID NOW della Abbott Laboratories, che secondo alcuni risulta essere molto accurato, per altri riesce a essere accurato solo nel 95% dei casi.

Hope Hicks, che ha anche contratto il virus dopo aver viaggiato con il presidente diverse volte in questa settimana, si è auto isolata mercoledì dopo essersi sentita male nel pomeriggio.

donald trump e hope hicks

Hicks è stata messa in quarantena lontano dagli altri sull'aereo del Presidente di ritorno dal Minnesota, e la positività è stata confermata giovedì. Ma c’è il sospetto che la Casa Bianca possa aver tenuto segreto il risultato del tampone di Hicks per 24 ore. Infatti Trump ha continuato il suo programma e giovedì ha viaggiato da e per il suo golf resort di Bedminster, nel New Jersey, per prendere parte a due eventi che si sono tenuti a porte chiuse con un pubblico selezionato. Il suo direttore dei social media Dan Scavino e l'addetto stampa Kayleigh McEnany, che inizialmente avrebbero dovuto unirsi a lui nel viaggio di giovedì, sono stati sostituiti all'ultimo minuto.

donald e melania trump 2

Trump è poi tornato alla Casa Bianca giovedì sera, quando è stato poi pubblicamente confermato che Hicks aveva il virus. Intanto emerge che Trump, mercoledì si è addormentato sull’Air Force One, cirocostanza abbastanza insolita per lui. Il vicepresidente Mike Pence è risultato negativo, così come il segretario del Tesoro Steve Mnuchin e la figlia Ivanka.

donald e melania trump 1

In un memorandum, il medico del presidente ha detto che il presidente e la first lady «stanno entrambi bene in questo momento e intendono rimanere alla Casa Bianca durante la convalescenza. Mi aspetto che il presidente continui a svolgere le sue funzioni senza interruzioni».

donald trump 2

hope hicks, stephen miller, jared kushner donald trump 1 meme su donald trump e il covid 1 mike pence meme su donald trump e il covid donald trump con la mascherina in mano al dibattito contro biden meme su donald trump e il covid 7 meme su donald trump e il covid 2 donald trump meme su donald trump e il covid 3 meme su donald trump e il covid 4 meme su donald trump e il covid 6 meme su donald trump e il covid 5 meme su donald trump e il covid 9