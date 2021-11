“TU NON TI RENDI CONTO DEL MALE CHE MI STAI FACENDO E DEL DOLORE CHE MI DAI, STO IMPAZZENDO” – PER LA GIP DI TORINO, LUIGI OSTE AVREBBE UCCISO MASSIMO MELIS PER “MOTIVI FUTILI E ABIETTI”: “È EVIDENTE LA SPROPORZIONE TRA LO STIMOLO E L'AZIONE DELITTUOSA VERSO UN SOGGETTO TERZO” – CI SAREBBE ANCHE UN TESTIMONE CHIAVE CHE LO AVREBBE VISTO NEI PARAGGI DELLA SCENA DEL DELITTO, A VIA GOTTARDO - I MESSAGGI DI OSTE A PATRIZIA CATALDO POCHE ORE PRIMA DELL'OMICIDIO

Giacomo Nicola per "il Messaggero"

LUIGI OSTE

«Non faccio altro che pensare a te, ogni istante della mia giornata. Quando vedo che vai via con lui mi viene un dolore allo stomaco». Sono le 16.44 di domenica 31 ottobre e Luigi Oste, 62 anni, manda l'ultimo messaggio a Patrizia, la donna che ossessiona da agosto e che non voleva avere una relazione con lui.

Sarà l'ultima comunicazione che l'uomo, arrestato la notte di venerdì scorso, manda alla barista. Quattro ore dopo quel messaggio, Massimo Melis, 52 anni, viene ucciso in via Gottardo, a Torino.

LA RICOSTRUZIONE

L AUTO DOVE E' STATO TROVATO MORTO MASSIMO MELIS A VIA GOTTARDO - TORINO

Il dipendente della Croce Verde era appena salito in auto, dopo avere riaccompagnato a casa Patrizia. Secondo la squadra mobile, Oste era lì, nascosto nel buio, ad osservare la scena di quell'ultimo saluto. E sarebbe stato lui a premere il grilletto di un revolver calibro 38 contro Melis, colpendolo alla tempia. Ci sarebbe anche un testimone chiave che lo inchioda. La vittima non ha fatto in tempo ad allacciarsi la cintura.

OMICIDIO MASSIMO MELIS VIA GOTTARDO

L'arma non è stata trovata. E Oste continua a non parlare. Ora dopo ora, il quadro dell'accusa si arricchisce di nuovi elementi e l'indagine, condotta dalla pm Chiara Canepa, prosegue. Come descritto dalla gip Valentina Soria nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa per omicidio volontario premeditato e aggravato dai futili motivi, il movente del delitto sarebbe la vendetta.

patrizia cataldo

Oste, titolare di fatto del bar L'angelo azzurro di corso Vercelli, si sarebbe invaghito di Patrizia, barista di un locale distante 20 metri dal suo. Dopo «alcuni incontri, chiamarla relazione è eccessivo», ha spiegato la procuratrice Anna Maria Loreto, Oste non accetta il rifiuto della donna e diventa uno stalker. Sono oltre 200 i messaggi mandati a Patrizia, di giorno e di notte, dallo scorso agosto.

«Tu non ti rendi conto del male che mi stai facendo e del dolore che mi dai, sto impazzendo», scriveva il presunto killer quattro giorni prima di sparare (secondo la tesi della pm) a Melis. Frasi che aveva già scritto decine di volte alla donna, che negli ultimi tempi si faceva accompagnare spesso da Melis a fare la spesa, e dal bar a casa. «Mi stai facendo impazzire. Sono senza cuore», «Non mi do pace», «Tu mi rispondi sempre male», alcuni degli sms con cui Oste la tempestava.

«NON AVERE PAURA DI ME»

massimo melis

C'è un messaggio significativo: «Visto che non vuoi parlare con me te lo scrivo: non devi avere paura quando mi vedi». Patrizia non aveva mai denunciato Oste. Ma forse, in qualche modo, lo temeva.

«È normale se si vive nello stesso quartiere, vedersi sempre», aveva chiarito nei giorni scorsi l'avvocato Lo Greco, che ieri ha annunciato: «Ho presentato ricorso al tribunale del Riesame, è assolutamente necessario controllare tutti gli atti usati dal giudice per capire la misura».

Nell'atto che ordina il carcere per Oste, la giudice avalla la tesi della vendetta trasversale: siccome Patrizia non voleva stare con il 62enne, lui avrebbe colpito Melis, che vedeva come rivale. L'omicidio è aggravato dai «motivi futili e abietti», scrive la gip, perché «è evidente la sproporzione tra lo stimolo e l'azione delittuosa verso un soggetto terzo». La gelosia è l'impulso che muove l'omicidio, «espressione dello spirito punitivo verso la vittima».

massimo melis omicidio massimo melis a torino omicidio massimo melis massimo melis. massimo melis omicidio di massimo melis a torino massimo melis 3 massimo melis 1 massimo melis 2 massimo melis 2 luigi oste massimo melis