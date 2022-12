25 dic 2022 15:00

“TU SEI INVIDIOSA DEL MIO SENO E DEL MIO SEDERE” – UNA 40ENNE ROMANA È FINITA A PROCESSO PER MALTRATTAMENTI PER AVER PESTATO LA FIGLIA 18ENNE - LA RAGAZZA, BOLLATA DALLA MADRE COME INVIDIOSA DEL SUO ASPETTO, HA RACCONTATO AI GIUDICI CHE UNA VOLTA NON ERA POTUTA ANDARE A SCUOLA PER UN OCCHIO VIOLA E IN UN’ALTRA OCCASIONE LE AVEVA LANCIATO UN PHON: “HA LANCIATO UN BICCHIERE CONTRO LA NONNA. A 16 ANNI MI HA PICCHIATO PERCHÉ AVEVO MANDATO…”