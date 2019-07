“È TUTTA COLPA SUA, ERA TROPPO AGGRESSIVO” – VI RICORDATE DELLA PROF BRITTANY ZAMORA, CHE FACEVA SESSO CON UN ALUNNO 13ENNE? È STATA CONDANNATA A 20 ANNI DI CARCERE, MA IL SUO AVVOCATO INSISTE: “NON È UN MOSTRO. ERA IL RAGAZZO A ESSERE OSSESSIONATO DA LEI” – MA IN UNA CHAT SU INSTAGRAM SCRIVEVA: “SE POTESSI FARE SESSO TUTTO IL GIORNO CON TE LO FAREI”. A VOLTE SI CHIUDEVANO A CHIAVE IN AULA PER… – VIDEO

Un'insegnante in carcere per aver fatto sesso con uno studente di 13 anni ha incolpato il

ragazzino, definendolo "ossessionato da lei" e "molto aggressivo". L'avvocato della 28enne Brittany Zamora, Belen Olmedo Guerra, ha suggerito che il comportamento del giovane potrebbe essere stato “la colpa” della condanna a 20 anni di carcere per abuso sessuale della zona all'inizio di questo mese in Arizona. Dopo la conclusione del processo, Guerra non ha ammesso la colpevolezza della sua cliente e ha dichiarato: “Ho rappresentato Brittany Zamora per quasi 16 mesi e posso dirvi che non è un mostro. Brittany non è una predatrice sessuale e le accuse che le vengono imputate non riguardano cose che lei ha fatto”.

Il legale ha poi puntato il dito contro Timothy Dickey, il preside della Las Brisas Academy, dove Zamora insegnava in prima media, rifiutando di allontanare il 13enne dalla classe della donna. Zamora "supplicò il preside di spostarlo perché l'adolescente era ossessionato da Brittany. Non lo sto inventando. L'ho appreso dallo stesso preside Dickey ", ha detto il suo avvocato. Guerra ha continuato dicendo che il ragazzo aveva "molte, molte problematiche comportamentali" ed era "molto aggressivo".

Le dichiarazioni del legale hanno colto di sorpresa gli inquirenti dal momento che pochi istanti prima, Zamora sembrava volersi assumere la piena responsabilità per i crimini di cui era stata condannata. La 28enne si è dichiarata colpevole di molteplici accuse legate alla sua relazione sessuale con il ragazzo e prima di ricevere la sua condanna a 20 anni, ha dichiarato: "Mi vergogno delle mie azioni e ho un forte rimorso e un completo rimpianto per ciò che è accaduto".

Brittany Zamora è stata arrestata nel marzo 2018 dopo che i genitori del ragazzo sono venuti a conoscenza della sua relazione sessuale con il figlio. Gli inquirenti hanno confermato almeno quattro incontri sessuali, alcuni dei quali avvenuti a scuola. In una chat con il 13enne su Instagram, l'insegnante ha scritto: "Se potessi lasciare il mio lavoro e fare sesso tutto il giorno con te lo farei". Secondo quanto accertato Zamora e suo marito Daniel avrebbero parlato al telefono coi genitori del ragazzino per cercare di "risolvere" il problema "all'esterno". Il padre ha detto che suo figlio è stato "sfregiato mentalmente" dall’ abuso.

