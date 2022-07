“TUTTE LE RAGAZZE PIGLIAVANO PASTICCHE. UNA HA DETTO CHE AVEVA LA RICETTA DEL DOTTORE PER IL RIVOTRIL” - IL GIRO DI RICETTE FALSE TRA LE “PARIOLINE” CHE ERANO AL PARTY IN CUI E' STATA STUPRATA UNA RAGAZZA A CAPODANNO, A PRIMAVALLE - UN TESTIMONE PARLA DI ALMENO DUE RAGAZZE CHE DICEVANO DI AVERE RICETTE MEDICHE, ANCHE PER LO XANAX - UNA DELLE PISCHELLE È GIÀ STATA COINVOLTA IN PASSATO IN UNA INDAGINE MA LA FECE FRANCA PERCHÉ…

Romina Marceca per “la Repubblica – Edizione Roma”

Un giro di ricette false tra le " parioline" per acquistare il Rivotril e lo Xanax in farmacia. Le carte dell'indagine sul Capodanno 2021 a Primavalle svelano particolari che sono diventati spunti per nuove indagini. C'è un testimone che parla di almeno due ragazze che dicevano di avere le ricette.

« Volevo buttare quelle pasticche ma una ragazza che stava male sul divano mi ha spiegato di lasciar stare perché lei aveva la ricetta del dottore per il Rivotril » , ha messo a verbale il proprietario della villetta.

Ma dove aveva preso quella ricetta? C'è forse un giro di ricette che i magistrati e i carabinieri vorrebbero intercettare. Da qualche mese ci sono accertamenti paralleli da parte della procura per i minorenni. Una delle ragazzine che ha portato le pasticche di Rivotril e Xanax è già stata sfiorata in passato da una indagine per ricette false. La giovane adesso ha 15 anni. In quell'inchiesta la fece franca perché una delle ricette che aveva vendute era stata firmata da chi l'aveva comprata.

La perizia calligrafica scagionò la giovanissima. Ma adesso il suo nome ritorna negli atti della procura per i minorenni dove l'adolescente indagata per spaccio insieme con la pugile, la figlia di una soubrette televisiva. E' proprio lei a rivelare il 30 dicembre del 2020 in una chat, non sapendo che il suo cellulare sarebbe stato poi sequestrato, quanto fosse difficile trovare gli psicofarmaci nelle farmacie.

La sera seguente ci sarebbe stata la festa e lei era ancora senza alcun rifornimento. «La farmacia non aveva il Rivotril», dice la ragazzina, figlia di un avvocato, e bestemmia. Quell'imprecazione rivela l'affannosa ricerca. Sono le 17,15. La ragazzina è così confusa che sbaglia chat e le sue amiche le fanno notare l'errore.

«Hai sbagliato gruppo», le scrive un'amica. Lei allora spiega: « Come faccio adesso io? » . L'amica le consiglia: « Cambia farmacia ». Lei risponde: «Sono a Conca e qui non c'è nulla » . L'agitazione sale, tanto che la ragazza scrive tutto con caratteri maiuscoli e dice: « Ma perché sto scrivendo in maiuscolo?» scatenando le risate delle sue amiche. Le ore passano e arriva il 31 dicembre. Rivotril e Xanax sono stati trovati e adesso sono a disposizione (non è ancora chiaro se a pagamento o meno) per gli invitati.

«Ho visto Bianca prendere una pasticca, tutte le ragazze pigliavano pasticche. Una ha detto che aveva la cosa del dottore per il Rivotril poi si faceva le canne e ha bevuto », è un'altra testimonianza. I carabinieri hanno già depositato un'informativa sulla droga in quel Capodanno. L'indagine si chiama " Greve" e la data è del 25 giugno 2021. A distanza di un anno quella ragazzina risulta ancora indagata. L'inchiesta è molto delicata e i magistrati ci vanno coi piedi di piombo.

