17 dic 2022 16:23

“TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA REALE SARANNO BENVENUTI. IL RE CARLO AMA ENTRAMBI I SUOI FIGLI” - NONOSTANTE GLI SCAZZI PER LA DOCUSERIE SU NETFLIX, PER IL “DAILY TELEGRAPH” HARRY E MEGHAN SARANNO INVITATI ALLA CERIMONIA PER L'INCORONAZIONE DI RE CARLO III – BUCKINGHAM PALACE NON HA ANCORA COMMENTATO E LA LISTA DEGLI INVITATI PER L'EVENTO VERRÀ MESSA A PUNTO NEI PROSSIMI MESI – LA CERIMONIA ALLA I TERRÀ A WESTMINSTER ABBEY IL PROSSIMO 6 MAGGIO…