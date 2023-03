15 mar 2023 11:14

“ULTIMO? CHI? NON SO CHI SIA” – LA BORDATA DI HEATHER PARISI (PRIMA CHE ARRIVASSERO I CARABINIERI) A BELVE CONTRO IL CANTANTE ROMANO, FIDANZATO CON LA FIGLIA JACQUELINE LUNA: “ABBIAMO FATTO UN PATTO IN FAMIGLIA, NESSUNO PARLA DELLE SITUAZIONI PRIVATE” – LA RISPOSTA AL FIELE DELLA FIGLIA: “NON VEDO MIA MADRE DA 10 ANNI, LEI NON SA NULLA DELLA MIA VITA SE NON DAI SOCIAL COME VOI…” - VIDEO!