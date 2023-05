“CON GLI USA C’È UNA CRISI PERICOLOSA, CHE PUÒ PORTARE A CONSEGUENZE IMPREVEDIBILI” – A MOSCA ACCUSANO DIRETTAMENTE GLI STATI UNITI PER GLI ATTACCHI DEGLI ULTIMI GIORNI IN TERRITORIO RUSSO: “SONO UNA CONFERMA DELLA ASSOLUTA PERMISSIVITÀ NEI CONFRONTI DI KIEV. LA LORO È UNA CARTA BIANCA E UNA ASSOLUTA INDULGENZA VERSO IL REGIME DI KIEV. DA QUESTO NOI TRAIAMO DELLE CONCLUSIONI…”

MOSCA, 'FALSE DICHIARAZIONI USA CONTRO ATTACCHI A RUSSIA'

(ANSA) - Sono "ipocrite e false" le assicurazioni degli Usa di non incoraggiare gli attacchi ucraini al territorio russo. Lo afferma il ministero degli Esteri di Mosca.

MOSCA, 'CON USA CRISI PERICOLOSA, ESITI IMPREVEDIBILI'

(ANSA) - Le relazioni tra Russia e Usa sono in una "crisi profonda e pericolosa" che rischia di portare a "conseguenze imprevedibili". Lo afferma in un comunicato il ministero degli Esteri di Mosca, condannando quelle che definisce le "azioni ostili degli Stati Uniti, che da tempo sono diventati parte del conflitto" in Ucraina.

MOSCA, 'CARTA BIANCA USA A KIEV PER ATTACCHI A TERRITORIO RUSSO'

(ANSA) - Mosca accusa Washington di dare "carta bianca" a Kiev per attaccare il territorio russo, nonostante le smentite degli Usa.

Le dichiarazioni arrivate dagli Stati Uniti negli ultimi giorni sono "una conferma della assoluta permissività nei confronti di Kiev", ha detto il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov in un'intervista alla rivista International Affairs ripresa dall'agenzia statale russa Ria Novosti.

Dapprima, sottolinea Ryabkov, gli Usa dicono che la Crimea non è riconosciuta come territorio russo e quindi Kiev può usare armi americane contro di essa, ma il giorno dopo affermano che Washington "non incoraggia" attacchi al territorio russo vero e proprio.

"Questa - è la conclusione di Ryabkov - è una carta bianca e una assoluta indulgenza da parte degli americani verso il regime di Kiev. Da questo noi traiamo delle conclusioni, sia nella sfera politica sia in quella militare". Ryabkov ha aggiunto che dirigenti russi e americani continuano a parlarsi al telefono, ma gli Usa non mostrano la volontà di "raddrizzare" le relazioni bilaterali.

MOSCA, 'NESSUNA INTENZIONE DI USARE ARMI NUCLEARI'

(ANSA) - La Russia non ha alcuna intenzione di usare armi nucleari nel conflitto in Ucraina. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghey Ryabkov in un'intervista alla rivista International Affairs ripresa dall'agenzia russa Tass. "I nostri nemici - ha affermato Ryabkov - speculano cinicamente su questa situazione e cercano di attribuirci l'inesistente intenzione di usare armi nucleari per quello che sta succedendo in Ucraina. Ma non c'è stato alcun cambiamento nel nostro approccio a questa difficile questione".

CREMLINO, 'ARMI A MINSK PERCHÉ AFFRONTA UN AMBIENTE OSTILE'

(ANSA) - Lo sviluppo delle relazioni militari tra Mosca e Minsk, compreso il trasferimento di armi nucleari, è necessario perché la Bielorussia, come la Russia, si trova a far fronte a "un ambiente molto ostile" con "dichiarazioni aggressive" da parte dei vicini. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Ria Novosti.

