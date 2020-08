“VANITY FAIR” DEDICA LA COPERTINA A BREONNA TAYLOR, LA 26ENNE AFROAMERICANA UCCISA DALLA POLIZIA CHE HA FATTO IRRUZIONE NELLA SUA CASA IN KENTUCKY - BREONNA È DIVENTATA UNO DEI SIMBOLI DELLE PROTESTE NEGLI STATI UNITI CONTRO LA POLIZIA VIOLENTA: DA MARZO NESSUNO È STATO ANCORA IN GRADO DI DARE UNA SPIEGAZIONE SULLA DINAMICA DELL’OMICIDIO… - VIDEO

Francesco Semprini per "www.lastampa.it"

Proprio mentre le piazze degli Stati Uniti si infuocano nuovamente sulla scia dei fatti del Wisconsin, è Vanity Fair a mantenere alta l’attenzione sul tema razziale. La rivista dedica la copertina del numero di settembre a Breonna Taylor, l'afroamericana di 26 anni uccisa lo scorso marzo dalla polizia mentre dormiva nella sua casa a Louisville in Kentucky. La foto in copertina mostra un ritratto di Breonna realizzato da Amy Sherald, la stessa artista che ha dipinto il ritratto dell'ex First Lady degli Stati Uniti Michelle Obama e ora esposto alla National Portrait Gallery di Washington.

Nell'articolo all'interno a firma di Ta-Nehisi Coates e intitolato «A Beautiful Life» (Una vita bella) viene ripercorsa la storia della sua vita attraverso gli occhi e la voce della madre Tamika Palmer. Dopo la sua morte, Breonna è diventata uno dei volti delle proteste negli Stati Uniti contro la polizia violenta e contro il razzismo nei confronti degli afroamericani.

Sul caso si attendono ancora risposte. Taylor è stata uccisa da alcuni agenti, appunto, mentre dormiva nella sua abitazione lo scorso marzo. Da allora sono trascorsi mesi ma le autorità di Louisville e del Kentucky non hanno ancora fornito spiegazioni sull'accaduto, nonostante il pressing da più parti.

Ieri, intanto, migliaia di persone sono scese in piazza dopo il caso del 29 enne Jacob Blake, colpito alla schiena da almeno sette colpi di arma da fuoco sparati da un agente. È avvenuto a Kenosha, in Wisconsin, località che dista 100 km da Chicago. Ha «otto buchi sul suo corpo, è paralizzato dalla vita in giù», ha denunciato il padre. Le immagini mostrano il ragazzo, che aveva cercato di intervenire in un «incidente casalingo», in un'area residenziale che si avvicina a un Suv mentre tre agenti lo seguono da vicino. Blake apre lo sportello dell'auto e cerca di entrare quando uno dei poliziotti lo afferra per la maglietta e gli spara alla schiena.

L’episodio da nuovamente fuoco alle polveri della protesta, con immediate manifestazioni per le strade della città dove la nottata è stata all'insegna di fortissime tensioni e violenza: i manifestanti hanno infranto vetrine dei negozi, buttato giù cartelli stradali e dato alle fiamme alcune auto. Emergenza alla quale le forze dell'ordine hanno risposto con l'uso di gas lacrimogeni.

«Sosteniamo le proteste pacifiche ma non possiamo e non consentiremo ai manifestanti di distruggere proprietà e mettere a rischio la sicurezza», hanno avvertito le autorità, che hanno arrestato almeno 11 persone nel corso delle manifestazioni. Il coprifuoco imposto e la presenza della Guardia Nazionale non bastano. A Kenosha le proteste non si fermano ed il Wisconsin si scopre il nuovo epicentro delle proteste antirazziste, così come tre mesi fa lo era stata Minneapolis, in Minnesota, dove il 26 maggio è stato ucciso George Floyd, un altro cittadino afroamericano, in seguito al violento arresto da parte di quattro agenti bianchi. Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, dichiara lo stato di emergenza, mentre le proteste si allargano ad altre città, fra le quali New York e Los Angeles.

Il razzismo è stato anche uno dei temi della convention repubblicana. Il candidato democratico alle presidenziali, Joe Biden, fresco di nomina democratica per la corsa alla Casa Bianca chiede un'immediata indagine «completa e trasparente»: «Dobbiamo smantellare il razzismo di sistema e onorare il principio che sancisce che tutti gli uomini e le donne sono creati uguali e soprattutto che devono essere trattati in modo equo». «L'America non è razzista», ha detto Nikki Haley, l'ex ambasciatrice all’Onu nella prima giornata di Convention repubblicana.

«Dobbiamo mettere fine al razzismo ma i poliziotti sono degli eroi americani», ha rincarato la dose Donald Trump Jr, difendendo la politica di ordine e legalità del padre e scagliandosi contro i democratici. «Immaginate un mondo dove i mali del comunismo e del terrorismo islamico non hanno la possibilità di diffondersi. Dove gli eroi sono festeggiati e i bravi ragazzi vincono. Potete avere questo mondo - afferma il figlio del presidente -. Dovete rieleggere Donald Trump»

