I parassiti nulla facenti oggi si via appia nuova altezza Colli Albani Roma. Andate a lavorare in esce di rompere. pic.twitter.com/Ef8gV9wbt8 — fabiola (@fabiola52862514) September 29, 2023

(ANSA) - Blitz di Ultima Generazione a Roma: cinque attivisti alle 8.15 di questa mattina hanno bloccato il traffico su via Appia nuova, altezza Via Rocca Priora. I cinque hanno fermato la libera circolazione delle auto, srotolando uno striscione arancione con la scritta 'fondo riparazione'. "Qualcuno ha il coraggio di mettersi in strada a manifestare con tutti i rischi che comporta quell'azione e deve anche subire gli insulti e le spinte della gente.

attivisti di ultima generazione bloccano la strada a roma 8

Le persone sanno quali sono le conseguenze di investire nei combustibili fossili, sanno che il cambiamento climatico è distruttivo e reale. Quello che non sanno è che le cose possono andare diversamente, che il primo passo da fare è chiedere ai governi di dirottare gli investimenti sull'energia green. La vedono come un'utopia. Sono convinti che il mondo sia questo ed è impossibile cambiarlo. Si sbagliano, è nostro diritto decidere. Non è più il tempo degli investimenti nei combustibili fossili, è ora di cambiare. Ma se non lo chiediamo, nessuno lo farà", ha dichiarato uno dei partecipanti.

attivisti di ultima generazione bloccano la strada a roma 9

attivisti di ultima generazione bloccano la strada a roma 2 attivisti di ultima generazione bloccano la strada a roma 4 attivisti di ultima generazione bloccano la strada a roma 5 attivisti di ultima generazione bloccano la strada a roma 13 attivisti di ultima generazione bloccano la strada a roma 3 attivisti di ultima generazione bloccano la strada a roma 7 attivisti di ultima generazione bloccano la strada a roma 6 attivisti di ultima generazione bloccano la strada a roma 1 attivisti di ultima generazione bloccano la strada a roma 10 attivisti di ultima generazione bloccano la strada a roma 12 attivisti di ultima generazione bloccano la strada a roma 11