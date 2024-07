22 lug 2024 09:21

“VI CONSIGLIO DI LASCIARE I GIOIELLI A BORDO” – BUFERA SU KATE MCCUE, LA CAPITANA DELLA NAVE DI LUSSO CELEBRITY BEYOND, DIVENTATA UNA STAR SU INSTAGRAM - LA 46ENNE DI SAN FRANCISCO, UNA VOLTA APPRODATA A NAPOLI, HA FATTO UN FILMATO PER AVVERTIRE I FOLLOWER, INVITANDOLI A NON ANDARE IN GIRO CON OGGETTI COSTOSI: “CI SONO I BORSEGGIATORI COME IN OGNI GRANDE CITTÀ” – SE L’ULTIMA FRASE POTEVA SALVARE LA FORMA, IN TANTI HANNO NOTATO CHE NON AVEVA MAI REALIZZATO UN VIDEO DEL GENERE PRIMA DI APPRODARE IN ALTRE CITTÀ E…