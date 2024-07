“VI SPIEGO TUTTI I MOTIVI PER CUI GAVIN NEWSOM NON PUÒ SOSTITUIRE JOE BIDEN” – TOM LEONARD, CORRISPONDENTE NEGLI USA DEL “DAILY MAIL”, SGANCIA UN ARTICOLO PER TUMULARE IL GOVERNATORE DELLA CALIFORNIA: “SEBBENE SIA TELEGENICO, IL CALIFORNIANO PERENNEMENTE ABBRONZATO È INNEGABILMENTE UN PERSONAGGIO VISCIDO E SQUALLIDO, IL CUI PASSATO DA PLAYBOY INCLUDE INFEDELTÀ E ABUSO DI ALCOL” – DAL MATRIMONIO CON L’ATTUALE FIDANZATA DI DONALD TRUMP JR ALLA STORIA CON LA 19ENNE CHE AVEVA LA METÀ DEI SUOI ANNI FINO ALLA RELAZIONE EXTRACONIUGALE CHE HA MANDATO A PUTTANE IL MATRIMONIO DEL SUO RESPONSABILE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE…

Tom Leonard per www.dailymail.co.uk

kimberly guilfoyle gavin newsom

Sdraiati languidamente su un elaborato tappeto di seta nella sontuosa dimora dell'ereditiera del petrolio Ann Getty, durante un servizio fotografico per una rivista del 2004, il nuovo sindaco di San Francisco e la sua affascinante moglie sembravano meritare pienamente il titolo di Harper's Bazaar: "I nuovi Kennedy".

«Se penso che potrebbe diventare Presidente? - si chiese ad alta voce la First Lady di San Francisco - Certamente, voterei volentieri per lui». Se tutto ciò sia ancora possibile due decenni dopo è decisamente improbabile, anche se la questione è diventata, ironicamente, più rilevante che mai.

kimberly guilfoyle donald trump jr

Perché lei è Kimberly Guilfoyle, ora fidanzata di Donald Trump Jr e sostenitrice della campagna MAGA. E lui è Gavin Newsom , ora governatore ultra progressista della California e, per alcuni, l’uomo destinato a sostituire Biden nella corsa alla Casa Bianca contro Trump.

Se Newsom continua a ribadire che non volterà le spalle a Biden, le sue ambizioni private non sono un segreto.

E mentre il partito democratico è alle prese con una crisi esistenziale dovuta alla chiara inettitudine del suo comandante in capo, e le voci a sinistra mettono in dubbio apertamente l'idoneità della candidatura di Biden, il nome di Newsom è tra i primi a essere menzionato nelle conversazioni su un possibile sostituto in vista delle elezioni del 5 novembre.

gavin newsom jennifer siebel

Alcuni sondaggi suggeriscono che sostituire Biden con un altro candidato all'ultimo minuto sarebbe persino peggio che tenerlo in gara. Ma dopo giovedì sera e il conseguente "freak out" dei democratici, con persino il “New York Times” che ora chiede le dimissioni di Biden, potrebbe non esserci molta scelta.

A soli 56 anni, Newsom ha scalato senza problemi i vertici della politica californiana, il che lo rende, sulla carta, un candidato ovvio per la Casa Bianca.

Sebbene sia piacevolmente telegenico, il californiano perennemente abbronzato è innegabilmente un personaggio viscido e squallido, il cui passato da playboy include più della sua giusta dose di infedeltà, abuso di alcol e discutibili comportamenti aziendali.

joe biden gavin newsom jennifer siebel

E non dimentichiamo il completo disastro che lui e il suo sostegno alle politiche di estrema sinistra hanno creato in California, lo splendore del Golden State continuamente offuscato da cattive notizie: dalla criminalità, alla droga, ai senzatetto, alle tasse elevate, alla carenza di elettricità e acqua, e a un deficit alle stelle che ha portato all'esodo di aziende e cittadini.

Al centro di tutto c'è un uomo proveniente dall'aristocrazia californiana. Almeno Joe Biden può dire di non essere nato con un cucchiaio d'argento in bocca. Newsom aveva il cucchiaio più grande nel cassetto delle posate: la famiglia Getty.

gavin newsom jennifer siebel kamala harris

Sebbene sua madre avesse difficoltà finanziarie dopo il divorzio dal padre, un giudice della corte d'appello statale, quando Gavin aveva solo tre anni, la famiglia aveva forti legami con gli ultra-liberali Getty (suo padre era anche l'avvocato della famiglia Getty) e con il clan della potente mediatrice democratica Nancy Pelosi.

Gordon Getty, figlio del magnate del petrolio Jean Paul, per molti anni l'uomo più ricco del mondo, adottò di fatto Gavin, ammettendo pubblicamente di trattarlo come un figlio, dopo che il suo vero padre si era ritirato dalla scena. Getty finanziò personalmente i primi anni di carriera imprenditoriale di Newsom, iniziati nel 1991 con un'azienda vinicola che si rivelò estremamente redditizia.

gavin newsom E LA PRIMA MOGLIE

Quando Newsom vinse la carica di governatore della California nel 2019, la famiglia Getty aveva investito almeno 500.000 dollari per finanziare le campagne politiche di Newsom.

Nonostante la sua compassione umana apparentemente sconfinata, gli addetti ai lavori affermano che Newsom è un uomo solitario e irritabile, e che il suo indubbio carisma è solo superficiale. «Gavin è sempre circondato da belle persone. Ma non sembra avere molti veri amici» ha detto Katherine Munson, amica d'infanzia di Newsom, alla rivista “The New Yorker” nel 2018.

E molte di queste “belle persone” erano donne. Newsom ha sposato l'ambiziosa Kimberly Guilfoyle, ex modella di lingerie diventata procuratrice e analista legale di un'agenzia di stampa via cavo, nel 2001. Si erano conosciuti a una raccolta fondi politica sette anni prima.

Nonostante Guilfoyle avesse dichiarato nel 2004 ad Harper's Bazaar di volere fino a sei figli, il matrimonio finì nel gennaio 2005, quando i due presentarono congiuntamente una richiesta di divorzio, adducendo "difficoltà dovute alle loro carriere su coste opposte". Di certo, Guilfoyle non aveva certo giovato all'immagine di Newsom con una serie di imbarazzanti gaffe pubbliche.

gavin newsom jennifer siebel con i figli

Newsom è arrivato per la prima volta sulle prime pagine dei giornali a livello nazionale quando, appena poche settimane dopo essere diventato sindaco, si espresse a favore del matrimonio tra persone dello stesso sesso, alimentando così le speculazioni sulla sua omosessualità.

Rivolgendosi al pubblico in occasione di una cena di premiazione per i diritti degli omosessuali nel 2004, Guilfoyle ammise che c'erano state notevoli speculazioni in merito, prima di affrontare un discorso osceno: «È sexy? Sì. È dotato? Sì. Se è omosessuale? No, a meno che tu non possa fare meglio di me (imitando di mangiare una banana)». In seguito Guilfoyle affermò di non essersi riferita al sesso orale, ma pare che i membri della cerchia ristretta di Newsom fossero entusiasti.

gavin newsom gordon getty jerry brown

Il loro divorzio fu finalizzato nel 2006 e sei mesi dopo, Newsom, allora trentanovenne, fece storcere il naso quando iniziò a frequentare un'adolescente che aveva la metà dei suoi anni, la modella e hostess diciannovenne Brittanie Mountz.

È emerso che Mountz aveva cambiato la sua età sulla sua pagina social "MySpace" da 19 a 26 anni, e il suo amante sindaco ha dovuto affrontare ulteriore imbarazzo quando è stata fotografata con lui a un gala con in mano un bicchiere di vino, nonostante non avesse ancora raggiunto l'età legale per bere in California. «Se stava bevendo, il sindaco non se ne è accorto» è stato costretto a dire un portavoce.

gavin newsom con il padre

Ma Newsom si trovò presto coinvolto in uno scandalo ben più grande riguardante la sua vita sentimentale.

Nel gennaio 2007, il migliore amico e responsabile della campagna elettorale di Newsom, Alex Tourk, lo aggredì pubblicamente dopo che sua moglie, Ruby Rippey-Tourk, all'epoca apparentemente in riabilitazione per abuso di sostanze stupefacenti, ammise di aver avuto una relazione con Gavin nel 2005, quando lei lavorava per lui come segretaria.

Il giorno seguente Newsom ammise apertamente la tresca, che aveva distrutto il matrimonio dei Tourk, attribuendola a un "errore di giudizio personale" e affermando: «Sono profondamente dispiaciuto». Pochi giorni dopo, Newsom annunciò di aver smesso di bere e che avrebbe cercato aiuto professionale per i "problemi con l'alcol".

gavin newsom al superbowl

Un "caro amico personale e consigliere" ha dichiarato a un quotidiano locale che Newsom era fuori controllo e si stava "auto-sabotando".

Nell'ottobre 2006, Newsom ha iniziato una relazione con Jennifer Siebel, una bionda regista di documentari e figlia di un gestore di investimenti, dopo averla incontrata a un appuntamento al buio organizzato da un amico comune.

Siebel in passato aveva avuto una relazione con George Clooney e aveva avuto un litigio molto meno piacevole con un'altra superstar di Hollywood, il magnate Harvey Weinstein, che, a suo dire, l'avrebbe violentata.

gavin newsom jennifer siebel con i figli 1

Al processo del 2022, ha affermato che il predatore sessuale condannato l'aveva attirata in una stanza d'albergo nel 2005 con il pretesto di voler discutere di progetti cinematografici.

Weinstein ha insistito sul fatto che il sesso era stato "consensuale e transazionale" e la giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto. Siebel ha un'altra croce da portare: la tragica morte, avvenuta quando aveva sei anni, della sorella Stacy, di otto anni. Le bambine erano in vacanza alle Hawaii alla guida di una golf cart: Siebel non ha visto Stacy nascondersi dietro il suo golf cart e ha innescato la retromarcia.

gavin newsom 2

Lei e Newsom si sono sposati nel luglio 2008. Ora hanno quattro figli e una manciata di case multimilionarie in California. E, naturalmente, quando lui è diventato governatore, hanno deciso di comune accordo che, fedeli ai loro impeccabili valori liberali, lei sarebbe dovuta diventare "First Partner" e non "First Lady".

Ma se Newsom sembra aver finalmente ripreso il controllo della sua un tempo burrascosa vita privata, non è riuscito a fare lo stesso con la sua carriera politica.

Nel novembre 2020, al culmine del lockdown per il Covid-19, lui e Siebel vennero beccati a una cena di lusso nel raffinatissimo ristorante French Laundry di Napa Valley.

ruby rippey tourk

Newsom, che aveva appena detto ai californiani di non sedersi nemmeno con gli amici per la cena del Ringraziamento, inizialmente ha insistito sul fatto che la festa si fosse tenuta all'aperto, ma le prove fotografiche hanno rapidamente dimostrato il contrario.

Ma non è stato il suo unico scandalo legato al Covid.

Nel dicembre dello stesso anno, è emerso anche che la sua azienda vinicola e alberghiera "PlumpJack" aveva ricevuto quasi 3 milioni di dollari in prestiti federali a basso interesse, pensati per aiutare le piccole imprese in difficoltà a causa delle perdite dovute alla pandemia.

Sebbene non vi fosse alcuna illegalità, i critici misero in dubbio l'etica di una tale ingente somma finanziata dai contribuenti.

Dopo il Covid, la California passa da una crisi all'altra sotto la supervisione di Newsom.

gavin newsom

Il suo indice di gradimento è recentemente sceso al minimo storico (con il 49 percento dei californiani che lo disapprovano e solo il 44 percento che lo approvano). Ciò potrebbe avere a che fare con la percezione che stia anteponendo le sue ambizioni ai crescenti problemi del suo stato.

La California è sempre più sinonimo di disastro e persino la gente del posto ne ha abbastanza. Tra il 2019 e il 2022, più di un milione di californiani se ne sono andati.

Tra i grandi nomi c'è Elon Musk e il suo impero di auto elettriche Tesla, che si è trasferito dalla Silicon Valley al Texas nel 2021.

Nel frattempo, lo Stato ha ora il tasso di disoccupazione più alto della nazione, mentre la povertà è aumentata vertiginosamente e la criminalità violenta è aumentata di oltre il 6 percento in soli tre anni. Secondo i critici, le sue politiche semplicemente non sono ponderate.

gavin newsom 1

Ad esempio, la decisione dell'anno scorso di aumentare il salario minimo per i lavoratori del fast food del 25 percento a 20 dollari l'ora è stata pubblicizzata come una grande panacea per alleviare la povertà. Ma non solo la mossa ha fatto aumentare i prezzi del cibo per i poveri, ha anche spinto molti ristoranti a chiudere, incapaci di pagare i propri dipendenti.

Nel frattempo, Newsom ha permesso ai senzatetto di prosperare mentre persegue iniziative progressiste per ridurre le condanne per i criminali. E non solo quelle non violente: Newsom ha causato rabbia diffusa graziando una serie di assassini condannati.

gavin newsom 4

E non è solo tenero con la criminalità. Newsom ha supervisionato il disastroso lancio di un mercato legale della cannabis in California, e ora sta cercando di trovare modi per rendere accessibile al pubblico l'uso di droghe psichedeliche.

Newsom ha anche perseguito alcune delle politiche più aggressive a favore delle persone trans del Paese.

Ha firmato progetti di legge che obbligano le scuole ad avere bagni "gender-neutral" per gli studenti transgender e ha difeso con entusiasmo le controverse "ore di lettura delle storie delle drag queen" per i bambini.

Un recente sondaggio del “Los Angeles Times” ha rilevato che il 50 percento degli adulti statunitensi, tra cui il 30 percento dei democratici, ritiene che la California sia troppo progressista.

Ron DeSantis e Gavin Newsom

Può anche apparire tonico e in forma in TV (o nei servizi fotografici di moda sulle riviste) ma, come gli elettori ricordano presto se si candidasse alla presidenza del suo partito, Gavin Newsom porta con sé un sacco di problemi.

