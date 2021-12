11 dic 2021 13:50

“LA VICENDA DAVID ROSSI È ENORME, NON VI SCONVOLGE? VI RENDETE CONTO CHE UN PM, O PIÙ DI UNO, ENTRA NELLA SCENA DEL CRIMINE?” - MATTEO RENZI: “SICCOME QUEL PM È LO STESSO DI OPEN IO NON POSSO ATTACCARE. MA IN UN PAESE NORMALE DIREI: VI RENDETE CONTO CHI È CHE MI FA L'INDAGINE? PER ME LA VICENDA DI UN PM CHE ENTRA NELLA SCENA DEL DELITTO E INQUINA LE PROVE...SE È VERO È UNO SCANDALO SENZA FINE"