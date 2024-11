“VIENE STRUMENTALIZZATA UNA BAMBINA PER DEVIARE DA NOTTATE BRAVE IN CLUB PRIVATI” – ALESSANDRO BASCIANO ESCE DAL CARCERE, DOVE ERA STATO RINCHIUSO PER ATTI PERSECUTORI NEI CONFRONTI DELLA EX SOPHIE CODEGONI, E INIZIA A POSTARE UNA VAGONATA DI POST AL VETRIOLO SU INSTAGRAM IN CUI PROMETTE DI DIRE TUTTA LA VERITÀ: “QUELLO CHE HO TENUTO NASCOSTO PER RISPETTO DI MIA FIGLIA VERRÀ FUORI. AVETE PROVATO A UCCIDERMI, MA NON CI SIETE RIUSCITI” – NEI POST SI FA RIFERIMENTO A “FESTINI” E…

Alessandro Basciano è incontenibile sui social dopo essere stato per poche ore in carcere a Milano. "Giustizia è stata fatta, nel senso che ora è chiara la mia estraneità ai fatti. Dall'ordinanza che dispone la revoca della misura cautelare emerge come le menzogne vengano a galla. Ora chi ha mentito pagherà le conseguenze nelle opportune sedi", aveva scritto appena uscito ieri pomeriggio […]

la decisione di pubblicare l'ordine di revoca della misura cautelare con le motivazioni che hanno portato alla scarcerazione e una serie di storie Instagram che sono entrate nel dettaglio della sua verità: "La strumentalizzazione di una bambina per deviare nottate brave in club privati. Avete provato ad uccidermi, non ci siete riusciti, adesso dirò tutto senza filtri", ha scritto.

A pochissime ore da tutto questo, Alessandro Basciano torna su Instagram per dire la sua verità, coinvolgendo la gestione a suo dire malsana della loro bambina, Celine Blue, di appena un anno e mezzo. E non solo, nel mezzo anche amicizie poco raccomandabili e presunti "festini e uscite brave". Di seguito, il testo contenuto nella story IG:

Quello che ho subito, quello che ho sopportato, quello che ho tenuto nascosto per rispetto di mia figlia, verrà tutto fuori quello che è successo prima dopo e durante, perché le persone oneste, leali, devono sapere chi hanno davanti e la ‘furbizia’, la menzogna per l’immagine e il Dio denaro devono cadere come le maschere che portano. La strumentalizzazione di una bambina per deviare nottate brave in club privati e tutto quello che ho passato, verrà tutto alla luce del sole. Countdown per ripulirsi da amicizie e da gente per consiglio di pseudo manager come la signorina Greta Z o il sign. Mattia F. noto per festini e uscite brave anche all’epoca in casa Corona. Avete provato ad uccidermi, non ci siete riusciti, adesso dirò tutto senza filtri, senza limiti, solo verità, senza pietà.

